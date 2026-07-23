Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, es señalado por las autoridades de Estados Unidos como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su nombre cobró relevancia tras ser acusado por un gran jurado federal en Nueva York y aparecer en la lista de personas buscadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que ofrece una recompensa por información que conduzca a su captura.

¿Quién es Julio César Montero Pinzón?

Julio César Montero Pinzón es un ciudadano mexicano identificado por las autoridades estadounidenses como un presunto integrante del CJNG.

En la documentación oficial del FBI aparece con los alias “El Tarjetas”, “Moreno”, “El Chess”, además de las identidades César Hernández Jiménez y CH Jiménez, utilizadas, según las autoridades, como nombres alternativos.

Su nombre figura en una acusación presentada ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York y en la lista de personas buscadas por el FBI.

Julio César Montero Pinzón (FBI)

¿Cuántos años tiene Julio César Montero Pinzón?

La ficha oficial del FBI indica que Julio César Montero Pinzón nació el 2 de junio de 1982. Actualmente tiene 44 años.

¿Quién es la esposa de Julio César Montero Pinzón?

Hasta el momento no existe información pública verificable que identifique a una esposa o pareja de Julio César Montero Pinzón.

¿Qué signo zodiacal es Julio César Montero Pinzón?

Al haber nacido el 2 de junio de 1982, Julio César Montero Pinzón pertenece al signo Géminis.

¿Quiénes son los hijos de Julio César Montero Pinzón?

No existe información pública verificable que confirme si Julio César Montero Pinzón tiene hijos.

Las autoridades estadounidenses no han difundido datos relacionados con descendientes o familiares dentro de la documentación oficial consultada.

¿Qué estudió Julio César Montero Pinzón?

No existe información pública sobre la formación académica o estudios profesionales de Julio César Montero Pinzón.

Los expedientes oficiales disponibles no incluyen datos sobre su trayectoria educativa.

¿En qué ha trabajado Julio César Montero Pinzón?

De acuerdo con las investigaciones del gobierno de Estados Unidos, es señalado como presunto integrante del CJNG y como uno de los presuntos participantes en un esquema internacional de fraude relacionado con tiempos compartidos (timeshares), lavado de dinero y financiamiento ilícito.

Estas acusaciones forman parte de una investigación federal estadounidense y no constituyen una sentencia condenatoria.



