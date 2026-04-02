Este 2 de abril de 2026, Donald Trump designó a Todd Blanche como el nuevo Fiscal General de Estados Unidos.

Puesto que pertenecía a Pam Bondi, de 60 años de edad, cuyo desempeño fue reconocido por Todd Blanche a poco de su nombramiento.

Mediante la red social X, el funcionario aplaudió que su compañera y amiga se dirigiera con firmeza y convicción en el cargo, por lo que comprometió a seguir cumpliendo la ley y hacer todo lo que esté en sus manos para mantener seguro a Estados Unidos.

Así como agradeció la confianza que Donald Trump, de 79 años de edad, ha depositado en él, pero ¿quién es?

Primeras palabras de Todd Blanche como Fiscal General Adjunto de Estados Unidos (@DAGToddBlanche / X)

¿Quién es Todd Blanche?

Todd Blanche es un reconocido abogado conocido por haber representado a Donald Trump en un juicio penal en 2024, que tuvo lugar en Nueva York.

En noviembre de ese año fue designado por el Presidente de Estados Unidos como Fiscal General Adjunto de Estados Unidos.

Hoy es el nuevo Fiscal General de Estados Unidos.

Todd Blanche junto a Pam Bondi (AP / AP)

¿Qué edad tiene Todd Blanche?

Todd Blanche nació el 6 de agosto de 1974 por lo que actualmente tiene 51 años de edad.

¿Quién es la esposa de Todd Blanche?

Todd Blanche está casado con una médica bióloga llamada Kristine.

¿Qué signo zodiacal es Todd Blanche?

A Todd Blanche lo rige el signo zodiacal de leo.

Todd Blanche (J. Scott Applewhite / AP)

¿Cuántos hijos tiene Todd Blanche?

Todd Blanche tiene dos hijos en común con Kristine Blanche, su esposa.

¿Qué estudió Todd Blanche?

Todd Blanche se graduó de la Facultad de Derecho de Brooklyn.

¿En qué ha trabajado Todd Blanche?