Este 2 de abril de 2026, Donald Trump designó a Todd Blanche como el nuevo Fiscal General de Estados Unidos.
Puesto que pertenecía a Pam Bondi, de 60 años de edad, cuyo desempeño fue reconocido por Todd Blanche a poco de su nombramiento.
Mediante la red social X, el funcionario aplaudió que su compañera y amiga se dirigiera con firmeza y convicción en el cargo, por lo que comprometió a seguir cumpliendo la ley y hacer todo lo que esté en sus manos para mantener seguro a Estados Unidos.
Así como agradeció la confianza que Donald Trump, de 79 años de edad, ha depositado en él, pero ¿quién es?
¿Quién es Todd Blanche?
Todd Blanche es un reconocido abogado conocido por haber representado a Donald Trump en un juicio penal en 2024, que tuvo lugar en Nueva York.
En noviembre de ese año fue designado por el Presidente de Estados Unidos como Fiscal General Adjunto de Estados Unidos.
Hoy es el nuevo Fiscal General de Estados Unidos.
¿Qué edad tiene Todd Blanche?
Todd Blanche nació el 6 de agosto de 1974 por lo que actualmente tiene 51 años de edad.
¿Quién es la esposa de Todd Blanche?
Todd Blanche está casado con una médica bióloga llamada Kristine.
¿Qué signo zodiacal es Todd Blanche?
A Todd Blanche lo rige el signo zodiacal de leo.
¿Cuántos hijos tiene Todd Blanche?
Todd Blanche tiene dos hijos en común con Kristine Blanche, su esposa.
¿Qué estudió Todd Blanche?
Todd Blanche se graduó de la Facultad de Derecho de Brooklyn.
¿En qué ha trabajado Todd Blanche?
- Todd Blanche se inició en el mundo laboral como pasante de derecho en la United States Attorney for the Southern District of New York.
- Posteriormente fue fiscal en el Distrito Sur de Nueva York.
- Fungió como co-jefe de la unidad de crimen violento y la división de White Plains.
- Trabajó en la firma de abogados WilmerHale.
- Fue socio en Cadwalader, Wickersham & Taft, donde representó a Igor Fruman y Paul Manafort en 2016.
- Fundó su propio despacho “Blanche Law“ para representar Trump.