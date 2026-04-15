El gobierno de Estados Unidos designó a John Barrett como nuevo jefe de misión en Venezuela, de acuerdo con un anuncio de la Embajada de Estados Unidos en ese país.

“Me complace anunciar que John Barrett llegará próximamente a Venezuela para desempeñarse como el próximo encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas” Laura Dogu. Embajada de Estados Unidos en Caracas

John Barrett entra en lugar de Laura Dogu quien dijo que su asignación había sido “temporal” y está está llegando a su fin.

Barrett es actual encargado de negocios en Guatemala y a su salida Dogu va a regresar a su puesto de asesora de política exterior del Jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.

Laura Dogu agradece a Trump por encargarle el plan económico para Venezuela

Laura Dogu agradeció al presidente Donald Trump y a al secretario de Estado, Marco Rubio, por confiarle la implementación de su plan económico en Venezuela.

También por asignarle la representación de Estados Unidos en el momento histórico que derivó de la extracción de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el 3 de enero de 2026.

La funcionaria destacó que mientras tanto se construye una relación solida entre los dos países.

Plan económico de Venezuela en Estados Unidos sigue avanzando

Laura Dogu dijo que aunque se aproxima su salida, el plan económico de Estados Unidos de tres fases continuará avanzando.

El plan, dijo, representa una nueva etapa de relaciones diplomáticas y será beneficioso para Estados Unidos y el pueblo de Venezuela.