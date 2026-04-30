Delcy Rodríguez anunció un aumento al salario mínimo integral de los trabajadores en Venezuela y prometió que seguirá aumentando al punto de ser el mejor de América Latina para 2030.

“Para el año 2030, nosotros podemos decir que tenemos el mejor salario de América Latina”. Delcy Rodríguez

La presidenta Delcy Rodríguez destacó que desde ahora el salario mínimo integral será de 240 dólares mensuales, es decir, 117 mil 446 bolívares venezolanos y cerca de 4 mil 200 pesos mexicanos.

Delcy Rodríguez promete el mejor salario de América Latina para 2030 en Venezuela (Perdro Mattey / AP)

Delcy Rodríguez asegura que salario en Venezuela será el mejor de América Latina para 2030

En vísperas del Día del Trabajo, la presidenta Delcy Rodríguez anunció este jueves 30 de abril que habrá un importante aumento en el ingreso mínimo integral, conformado por el salario y bonificaciones.

Delcy Rodríguez destacó que el aumento salarial se debe a los ingresos que ha recibido Venezuela tras los acuerdo petroleros con Estados Unidos, asegurando que se va avanzando con determinación.

La mandataria venezolana aprovechó este anunció para prometer a los trabajadores que para 2030, Venezuela tendrá el mejor salario de América Latina, aunque no se especificó cómo se logrará esto.

Pese al aumento que se hará, Delcy Rodríguez no aclaró cuál será el salario mínimo sin contar las bonificaciones, pues este fue congelado en 130 bolívares desde 2022, que no equivalen ni a un dólar.