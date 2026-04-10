Luego de 7 años de suspensión en las operaciones aéreas, la aerolínea American Airlines dio a conocer que reanudará los vuelos directos diarios entre Estados Unidos y Venezuela.

“American Airlines se enorgullece de ser la primera aerolínea en anunciar sus planes para restablecer el servicio sin escalas entre Estados Unidos y Venezuela” American Airlines

Lo anterior debido a que en marzo de 2026, la empresa recibió la autorización correspondiente para reiniciar las operaciones aéreas en las que se conectarán las ciudades de Caracas y Miami.

Cabe destacar que ni American Airlines ni ninguna otra aerolínea estadounidense, pudo llevar a cabo vuelos sin escaladas entre Estados Unidos y Venezuela desde el año 2019, debido a órdenes gubernamentales.

American Airlines recibe autorización para reanudar vuelos directos diarios entre Estados Unidos y Venezuela

La aerolínea estadounidense, American Airlines, confirmó que será la primera empresa aérea que reiniciará los vuelos directos diarios entre Estados Unidos y Venezuela y se dijo lista para ello.

En su desplegado, American Airlines refirió que a lo largo de más de 30 años, ejecutó operaciones sin escalas entre ambos países y ahora está totalmente preparada para restablecer las rutas.

Aviónes de American Airlines (Cortesía)

Ante ello, Nat Pieper, director comercial de la empresa, expuso que al reiniciar los vuelos directos diarios, las familias tendrán la oportunidad de reunirse y se generarán nuevas oportunidades de comercio y negocio.

“Al reanudar el servicio a Venezuela, American Airlines ofrecerá a sus clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y generar nuevas oportunidades de negocio y comercio con Estados Unidos” Nat Pieper. Director comercial de American Airlines

El restablecimiento de los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela,ocurrirá debido a que el gobierno estadounidense otorgó la autorización a la aerolínea desde el mes de marzo.

Dicha medida se emitió poco después de que los gobiernos de ambos países reanudaron relaciones luego del acto de intervención que derivó en la captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro.

¿Por qué no existían vuelos directos diarios entre Estados Unidos y Venezuela?

En mayo de 2019, el gobierno de Estados Unidos —entonces encabezado por Donald Trump durante su primer mandato— ordenó suspender todos los vuelos comerciales y de carga hacia Venezuela.

La decisión se tomó tras evaluar supuestos riesgos de seguridad para pasajeros, tripulaciones y aeronaves y se dio en medio de la crisis política y social que atravesaba Venezuela, considerada por Washington como un entorno inestable.

La empresa American Airlines fue la última aerolínea estadounidense que mantuvo los vuelos diarios directos entre Miami y Caracas, por lo que la suspensión marcó el fin de la conexión aérea regular entre ambos países.

Desde entonces y hasta abril de 2026, las rutas comerciales quedaron interrumpidas, obligando a los viajeros a utilizar conexiones a través de terceros países, mientras las autoridades estadounidenses mantenían las restricciones.