Delcy Rodríguez rechazó tajantemente las declaraciones de Donald Trump, quien sugirió que Venezuela podría convertirse en el estado 51 de Estados Unidos.

“Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia, amamos a nuestros héroes y heroínas de la independencia” Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela

Desde La Haya, presidenta encargada de Venezuela afirmó que su país “jamás” será un agregado estadounidense, recordando el orgullo nacional por la independencia y los héroes que dieron su vida por la libertad.

La propuesta de Donald Trump, difundida en Truth Social y Fox News, ha sido interpretada como una nueva declaración polémica, similar a sus previas intenciones de anexar Canadá y Groenlandia.

Delcy Rodríguez afirma que Venezuela “jamás” será el estado 51 de Estados Unidos, como plantea Trump

Recientemente, Donald Trump señaló que “consideraba seriamente” hacer de Venezuela el estado 51 de Estados Unidos, algo que rápidamente fue rechazado por Delcy Rodríguez.

Desde La Haya, Delcy Rodríguez afirmó tajantemente que Venezuela “jamás” será el estado 51 de Estados Unidos, contradiciendo las intenciones de Donald Trump.

La declaración del presidente de Estados Unidos se dio este lunes 11 de mayo, tanto en su cuenta de Truth Social como a un reportero de Fox News.

La cual ha sido interpretada como otras de las declaraciones fuera de lugar del mandatario, siendo esta la tercera vez que habla sobre anexar un territorio soberano a Estados Unidos.

Anteriormente, señaló su intención de hacer de Canadá parte del territorio estadounidense, para posteriormente centrar su atención en Groenlandia, entrando en tensión con Dinamarca.

Delcy Rodríguez (Archivo / EFE)

Hacer de Venezuela el estado 51 de Estados Unidos va en contra del sentir de los ciudadanos: Delcy Rodríguez

La respuesta de Delcy Rodríguez a Donald Trump vino con una pequeña advertencia, al mencionar que hacer de Venezuela el estado 51 de Estados Unidos es ajena al sentimiento nacional.

Delcy Rodríguez afirmó que la gente de Venezuela está muy orgullosa de su independencia y de los héroes que fueron parte de ese proceso en el pasado.

Donde mucha gene murió para que Venezuela se convirtiera en un país libre, no una colonia, reiterando la negativa a la anexión a Estados Unidos.

Analistas señalan que el interés de Donald Trump por Venezuela no es de origen altruista, sino que tiene que ver con las amplias reservas de petroleo del país sudamericano.