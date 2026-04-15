John Barrett es el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, papel que ha desempeñado antes en países como El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, Brasil y más.

El diplomático de carrera estará a cargo de implementar el plan económico del presidente Donald Trump y Marco Rubio en el país sudamericano tras la extracción de Nicolás Maduro. Te contamos más de lo que sabemos de quién es John Barrett:

¿Quién es John Barrett?

¿Qué edad tiene John Barrett?

¿Quién es la esposa de John Barrett?

¿Qué signo zodiacal es John Barrett?

¿Cuántos hijos tiene John Barrett?

¿Qué estudió John Barrett?

¿En qué ha trabajado John Barrett?

¿Quién es John Barrett?

John Barrett es el nuevo encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, tras el anuncio de salida de Laura Dogu.

¿Quién es John Barrett? Nuevo encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela (gt.usembassy.gov)

¿Qué edad tiene John Barrett?

Se desconoce la edad exacta de John Barrett pero se sabe que tiene más de 20 años de experiencia diplomática, ello aunado a su experiencia en el ámbito privado.

¿Quién es la esposa de John Barrett?

No se conoce de manera pública su situación familiar.

¿Qué signo zodiacal es John Barrett?

No se tiene ese dato personal de John Barrett.

¿Cuántos hijos tiene John Barrett?

Se desconoce ese detalle de la vida familiar de John Barrett.

¿Qué estudió John Barrett?

John Barrett obtuvo estudios universitadirios en Middlebury College y cuenta con una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Pensilvania. Además de ingles, habla español y portugués.

¿En qué ha trabajado John Barrett?

John Barrett es encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala desde enero de 2026 y pronto tomará el mismo puesto en la Embajada de su país en Caracas, Venezuela.

Es miembro de carrera del Servicio Exterior Senior de Estados Unidos. Previamente a Guatemala, se desempeñó desde mayo de 2023 como ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

Antes de estar en centroamericana, ocupó el cargo de consejero para Asuntos Económico de la Embajada de Estados Unidos en Perú. También fue consul general en el Consulado General de Estados Unidos en Recife, Brasil.

Antes de sus recorrido como diplomático en diversos países de Latinoamérica, fue funcionario del Departamento de Estado para la relación Estados Unidos-Filipinas, ello de 2015 a 2017, con base en Washington D.C.

De 2012 a 2015 también fue encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. Otras misiones a si cargo tienen que ver con países como China y Afganistán.

Su trabajo en el ámbito privado, previo a sus misiones diplomáticas incluye a empresas como PepsiCo y The Walt Disney Company , entre otras.

Estados Unidos nombra a John Barrett como jefe de misión en Venezuela

El gobierno de Estados Unidos designó a John Barrett como nuevo encargado de negocios en Venezuela, de acuerdo con un anuncio de la Embajada de Estados Unidos en ese país.

“Me complace anunciar que John Barrett llegará próximamente a Venezuela para desempeñarse como el próximo encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas”, escribió Laura Dogu en X.

John Barrett entra en lugar de Laura Dogu quien dijo que su asignación había sido “temporal” y está está llegando a su fin.