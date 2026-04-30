American Airlines realizó el primer vuelo de ruta directa a Venezuela desde Estados Unidos luego de suspenderla por 7 años.

Con ello, el primer vuelo comercial directo desde Estados Unidos hacia Venezuela salió desde el aeropuerto de Miami hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Al aterrizar, el piloto desplegó una bandera de Venezuela por la ventana, mientras que los pasajeros descendieron del avión con pequeños banderines.

Inician vuelos directos de Estados Unidos a Venezuela

Los vuelos directos a Venezuela desde Estados Unidos de American Airlines iniciaron operaciones el jueves 30 de abril.

El primer vuelo hacia Venezuela aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía a las 13:16 horas, tiempo local, que fue recibido con el tradicional arco de agua.

🇺🇸🇻🇪 | Luego de 7 años, despegó el primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela, reanudándose la ruta aérea entre Miami y Caracas.pic.twitter.com/amEBcHJQkV — Informa Cosmos (@InformaCosmos) April 30, 2026

En este vuelo se trasladó una delegación de la Casa Blanca y empresarios estadounidenses que buscarán acuerdos económicos y de cooperación en materia de:

energía

petróleo

gas

La delegación estadounidense fue recibida en la pista por la ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faria; el vicecanciller, Oliver Blanco, y el encargado de negocios estadounidense, John Barrett.

Decoran aeropuerto de Venezuela por primer vuelo directo de Estados Unidos

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar fue decorado con globos para recibir el primer vuelo directo proveniente de Estados Unidos.

En el marco de la apertura de la ruta comercial de American Airlines, John Barrett, consideró que Venezuela “está abierta a los negocios con el mundo” y calificó este primer vuelo como un “hito histórico”.

Por su parte, la ministra Jacqueline Faria indicó que Venezuela espera recibir “más de 100 mil pasajeros” con esta nueva ruta que convertirá al país en un “eje de conexión” en la región.

“Venezuela se siente lista para recibir todas estas líneas. Venezuela se ha preparado porque tenemos la capacidad”, aseguró Faria.