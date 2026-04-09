La presidenta Delcy Rodríguez anunció este 8 de abril que durante su gobierno se realizará un aumento de salarios a los trabajadores de Venezuela, con el que se mejorarán las condiciones laborales.

De acuerdo con la información, el aumento de salarios en Venezuela se verá reflejado a partir del próximo 1 de mayo en respuesta al malestar de los ciudadanos tras la captura de Maduro.

Delcy Rodríguez anuncia aumento de salarios en Venezuela

Tras una marcha en Caracas, la presidenta Delcy Rodríguez anunció que habrá un “aumento responsable” en el salario de los venezolanos, aunque no especificó cómo es que este se aplicará.

En aras de mejorar las condiciones de trabajo, Delcy Rodríguez señaló que se creará una Comisión Presidencial para el Diálogo Laboral que permita un nuevo modelo de trabajo en Venezuela.

Delcy Rodríguez (MARCELO GARCIA / Venezuelan Presidency / AFP / AFP)

Delcy Rodríguez dijo que el aumento del salario y la mejora de las condiciones de trabajo en Venezuela son “actos de justicia” en favor de todos los ciudadanos, en especial de los trabajadores.

¿Cuál es el salario actual de Venezuela? Delcy Rodríguez anunció un aumento

Desde el 2022, el salario mínimo oficial en Venezuela es de 130 bolívares mensuales, que equivalen a cerca de 5 pesos mexicanos; sin embargo, a este monto se le suman algunos bonos.

Dado que el salario base es insuficiente, el gobierno de Venezuela aplica un esquema de bonificaciones obligatorias para los trabajadores del sector público y gran parte del privado:

Bono de alimentación: 19 mil 14 bolívares, que son 698.38 pesos mexicanos

Bono de guerra económica: 61 mil 794 bolívares, que son 2 mil 269.67 pesos mexicanos

Con la suma del salario mínimo y los bonos, un trabajador en Venezuela percibe un salario aproximado de 2 mil 973 pesos mexicanos al mes, aunque aumentará después del 1 de mayo de 2026.