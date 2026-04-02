El gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones contra Delcy Rodríguez, según el Departamento del Tesoro, retirándola de la lista de nacionales especialmente designados.

La medida permite a Delcy Rodríguez recuperar acceso a operaciones financieras en territorio estadounidense y abre la posibilidad de viajes oficiales, en un giro en la relación bilateral.

El anuncio ocurre tras la detención de Nicolás Maduro y el fortalecimiento de vínculos entre Washington y Caracas bajo la administración de Donald Trump.

Estados Unidos levanta sanciones a Delcy Rodríguez y redefine relación con Venezuela

La exclusión de la lista SDN implica el desbloqueo de activos y la eliminación de restricciones financieras que impedían operaciones comerciales y bancarias en territorio estadounidense.

Delcy Rodríguez había sido incluida en 2018 por la OFAC, bajo acusaciones de respaldar al gobierno de Maduro y participar en redes de corrupción.

Delcy Rodríguez (Delcy Rodríguez)

El levantamiento de sanciones abre la posibilidad de reuniones diplomáticas directas con autoridades estadounidenses, incluido Trump, con quien mantiene comunicación desde recientes acuerdos políticos.

La decisión también facilita la participación de empresas estadounidenses en el mercado energético venezolano, especialmente en el sector petrolero, considerado estratégico para ambas economías.

Autoridades destacan que el cambio forma parte de un proceso gradual para normalizar relaciones y fomentar la cooperación bilateral en distintos sectores clave.

El contexto incluye acuerdos recientes para reactivar el comercio y estabilizar la economía venezolana tras años de sanciones y restricciones internacionales.

Delcy Rodríguez responde a Trump: “Valoramos la decisión como un paso hacia la normalización”

Delcy Rodríguez expresó en redes sociales que la decisión representa un avance hacia la normalización en Venezuela, confiando en que permita levantar más sanciones y consolidar una agenda de cooperación.