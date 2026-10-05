El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país está analizando el posible brote de peste neumónica que desató el pánico a Rusia.

Pese a que el gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, declaró tener la situación bajo control tras practicarle estudios a la trabajadora de laboratorio que murió por una complicada neumonía, Trump dice estar haciendo lo propio para brindarle ayuda a Moscú.

“Acabamos de enterarnos de ella, contrajeron neumonía, ya sabes, hace años podrías tratar la neumonía... Los ayudaremos tanto como podamos”, declaró el mandatario. Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

A las afueras de la Casa Blanca y frente a diversos medios de comunicación, el Presidente -de 80 años- señaló que las enfermedades se desarrollan al punto de complicarse y conducir a la muerte, razón por la que Estados Unidos se involucrará de ser necesario.

“Lo están llamando neumonía. Hace años la neumonía se podía tratar más fácilmente, pero los microbios y los gérmenes se han fortalecido de manera desproporcionada. Aun así, les ayudaremos. Les ayudaremos en todo lo posible”, reiteró. Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

NEW: President Trump responds to growing concerns over reports of a suspected plague case in Russia, saying the U.S. is prepared to provide assistance. “We’ll help them.” https://t.co/XNWtJkHzSp — Fox News (@FoxNews) October 5, 2026

Rusia descarta peste neumónica

El 29 de septiembre, Darya Shipilova, una trabajadora de laboratorio del Instituto de Investigación contra la Peste en Shelekhov, Irkutsk, ingresó al hospital tras exponerse a la bacteria viva Yersinia pestis al romper accidentalmente un tubo de ensayo que contenía el patógeno mientras recogía muestras.

Originalmente se dijo que personal médico la diagnosticó con neumonía grave de “origen desconocido”; dos días después murió.

El medio ruso independiente Lyudi Baikal, informó que al menos 197 personas que pudieron haber tenido contacto directo o indirecto con la trabajadora fallecida fueron puestas en aislamiento médico.

Sin embargo, autoridades rusas aseguraron que las pruebas realizadas a la laboratorista no detectaron rastros de la enfermedad. Incluso revelaron que Darya Shipilova murió por “neumonía de etiología indeterminada”.

Respaldándose en estos datos, el gobernador de Irkutsk, afirmó que la situación sanitaria en la región es estable y que ningún otro empleado del instituto ha caído enfermo tras el incidente.

Aún así, Estados Unidos se mantiene al tanto.