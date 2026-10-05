Las autoridades de Rusia descartaron este lunes un brote de peste neumónica en Siberia tras la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en esta enfermedad, luego de que surgieran versiones sobre un posible accidente de laboratorio.

Los primeros informes sobre el caso señalaron que Daria Chipilova, una mujer de 28 años que trabajaba para un instituto especializado en peste en la región de Irkutsk, había muerto presuntamente a causa de la enfermedad, lo que generó preocupación por un posible brote.

Según el medio de noticias People of Baikal, que citó a fuentes anónimas cercanas a los servicios de seguridad regionales, la mujer podría haber contraído la peste neumónica después de que se rompiera un tubo de ensayo.

Otros medios también informaron sobre una posible relación entre la muerte de Chipilova y un accidente ocurrido en las instalaciones del instituto.

Rusia descarta un brote de peste en laboratorio de Siberia

Ante la preocupación generada por las primeras versiones, las autoridades rusas convocaron a una comisión especial de expertos para investigar la muerte de la trabajadora.

El gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev, informó que la investigación determinó que la causa de muerte de Daria Chipilova fue una “neumonía de etiología indeterminada”, por lo que no se confirmó que padeciera peste neumónica.

La investigación realizada por Rospotrebnadzor, la agencia sanitaria rusa, determinó que “no se detectó ningún microorganismo relacionado con la actividad profesional de la joven en sus muestras biológicas”, afirmó Kobzev en Telegram.

El gobernador aseguró además que la situación sanitaria en la región se mantiene “estable” y que ningún otro empleado del instituto ha solicitado atención médica desde que se conoció el fallecimiento.

“La situación sigue bajo nuestro control y el de los expertos”, afirmó.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, pidió a los periodistas “remitirse a las comunicaciones oficiales de Rospotrebnadzor en lugar de rumores y especulaciones”.

¿Qué es la peste neumónica?

La peste es una enfermedad infecciosa causada por bacterias. La peste neumónica es una de sus formas y puede ser mortal si no recibe tratamiento oportuno.

Entre los principales síntomas de la peste neumónica se encuentran:

Fiebre alta repentina y escalofríos.

Tos, que puede estar acompañada de sangre en la mucosidad.

Dificultad para respirar o respiración irregular.

Dolor en el pecho.

Malestar estomacal y vómitos.

Dolor de cabeza.

Debilidad.

Las personas pueden contraer la peste principalmente por la picadura de una pulga infectada, que puede provenir de pequeños animales salvajes o de mascotas.

También es posible contraer la enfermedad mediante el contacto directo con los tejidos de un animal infectado. Por ejemplo, una persona puede exponerse al manipular o despellejar un animal enfermo.

La peste neumónica puede transmitirse de animales a humanos y, en determinadas circunstancias, de una persona a otra.

Cuando una persona infectada tose o estornuda, puede expulsar pequeñas gotas que contienen la bacteria. Otras personas pueden infectarse al inhalarlas o al entrar en contacto con secreciones respiratorias.