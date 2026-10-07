La OMS investiga un posible segundo caso de peste neumónica en Rusia, luego de que un trabajador de laboratorio del Instituto de Investigación Antipeso de Irkutsk muriera el 2 de octubre tras ser hospitalizado por una neumonía grave.

“Desde los primeros informes de los medios de comunicación, la OMS ha estado siguiendo activamente el caso de la muerte reportada de un trabajador de laboratorio en el Instituto de Investigación Antipeso de Irkutsk, en el óblast de Irkutsk, Federación de Rusia. El individuo falleció el 2 de octubre de 2026 después de ser hospitalizado con una neumonía grave. Los informes iniciales de los medios sugirieron peste neumónica tras una supuesta exposición accidental en el laboratorio..” Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS

Los primeros reportes de medios señalaron que el fallecimiento podría estar relacionado con una supuesta exposición accidental a la peste neumónica dentro del laboratorio.

Sin embargo, las autoridades sanitarias rusas aseguraron a la OMS que no se habían registrado casos recientes de peste neumónica en el óblast de Irkutsk.

OMS pide información a Rusia por posible segundo caso de peste neumónica

De acuerdo con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, las autoridades rusas realizaron una investigación epidemiológica y aplicaron medidas de prevención y control ante el supuesto segundo caso de peste neumónica. Los contactos identificados fueron puestos bajo observación médica y sometidos a pruebas, sin detectar patógenos de alto riesgo.

OMS pide investigaciones ante el reporte del segundo caso de peste neumónica en Rusia (@DrTedros / X)

No obstante, la OMS solicitó más información para esclarecer la causa de la neumonía grave, identificar el patógeno que motivó las medidas sanitarias y verificar los reportes sobre un segundo empleado con neumonía de causa indeterminada.

Mientras tanto, Rusia ha advertido sobre información que considera falsa respecto al supuesto segundo caso de peste neumónica, por lo que la OMS mantiene comunicación con las autoridades rusas y ofreció apoyo técnico.

La OMS subrayó que el intercambio oportuno y transparente de información es fundamental para determinar si existe algún riesgo para la salud pública y aclarar las versiones contradictorias sobre el supuesto segundo caso de peste neumónica.