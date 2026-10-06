La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que el posible caso de peste neumónica en Rusia representa un riesgo muy bajo para Europa, aunque mantiene el monitoreo de la situación junto con las autoridades sanitarias rusas.

“La evaluación inicial de riesgos de la OMS, a partir de la información disponible, estima… que el riesgo es de moderado a bajo para Irkutsk, bajo para Federación de Rusia en su conjunto y muy bajo para la región europea de la OMS” OMS

El caso de peste neumónica se originó tras la muerte de una trabajadora de laboratorio expuesta a la bacteria Yersinia pestis en la región de Irkutsk.

Mientras continúan las investigaciones para determinar las causas de la muerte de la trabajadora, Rusia ha reforzado las medidas preventivas y el seguimiento de contactos, sin detectar hasta ahora nuevos casos asociados al incidente de peste neumónica.

Medidas de Rusia ante posible caso de peste neumónica

Las autoridades de Rusia, especialmente el organismo de vigilancia epidemiológica conocido como Rospotrebnadzor, han reportado que han emprendido medidas preventivas como el rastreo de contactos de la científica a pesar de que el riesgo no solo es bajo para la Unión Europea sino para Rusia en general y localmente en Irkutsk sería de moderado a bajo.

A los contacto, unos 200, se les ha hecho monitoreo médico y pruebas de laboratorio las cuales resultaron negativas a peste neumónica en el 100 por ciento.

El hospital de Shelekov, en el que murió la científica, fue puesto en cuarentena y continúan con comunicaciones oficiales constantes.

Estados Unidos y la OMS vigilan posible caso de peste neumónica

La OMS ha incorporado en sus sedes en Ginebra y Copenhague a expertos en patógenos de alta amenaza.

Estados Unidos se ha pronunciado sobre el caso y se mostró dispuesto a ayudar en el tema que dijo le causa preocupación y que “están observando de cerca”.