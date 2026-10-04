Un supuesto brote de peste en Siberia generó una gran alerta sanitaria tras el fallecimiento de Daria Shipilova, una técnica de laboratorio de 28 años que trabajaba en el Instituto Antipeste de Irkutsk.

Las autoridades rusas iniciaron una rigurosa investigación y desplegaron un operativo de emergencia que incluyó la cuarentena del hospital donde fue atendida y el aislamiento de aproximadamente 200 personas que estuvieron en contacto con ella.

Aunque se manejan hipótesis sobre un accidente laboral con muestras biológicas o una posible mordedura de rata, aún no se ha determinado con exactitud el origen de la infección.

¿Por qué se alertó por brote de peste en Siberia?

Tras la detección del presunto caso de peste y el deceso de una trabajadora de laboratorio en la región de Irkutsk, las autoridades gubernamentales y sanitarias de Rusia desplegaron un operativo de emergencia.

Alertan por brote de peste en Siberia tras accidente en laboratorio (@doctormacias / X )

Cerca de 200 personas identificadas como posibles contactos de la víctima fueron puestas bajo estricta observación médica y aislamiento.

Todas las personas monitoreadas han permanecido asintomáticas y con resultados de laboratorio negativos, descartando por ahora la transmisión comunitaria.

Se ordenó la cuarentena del Hospital del Distrito de Shelekhov, lugar donde la paciente fue atendida. Esta medida conllevó el aislamiento de aproximadamente 100 trabajadores de la salud del establecimiento.

En la localidad de Shelekhov se decretó el uso obligatorio de cubrebocas para la población. El gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev, canceló los eventos y reuniones públicas en la zona.

Se activó la comisión sanitaria de emergencia de la región y la jefa del organismo Rospotrebnadzor, Anna Popova, se trasladó desde Moscú a Irkutsk para dirigir personalmente el plan de contención.

Se inició una investigación penal para determinar posibles infracciones a los protocolos de seguridad biológica e higiene sanitaria en las instalaciones del laboratorio.

¿Cómo se originó el posible contagio de peste en Siberia?

La persona fallecida fue identificada como Daria Shipilova (de 28 años), técnica de laboratorio del Instituto Antiplagas de Irkutsk.

De acuerdo con los reportes, estuvo expuesta al patógeno el 25 de septiembre, presentó complicaciones el 29 de septiembre y fue internada en el Hospital del Distrito de Shelekhov, donde falleció el 2 de octubre tras ser conectada a un respirador.

El Ministerio de Salud de Rusia no ha emitido un dictamen oficial definitivo, pero se evalúan tres hipótesis principales:

Accidente de laboratorio: La versión de mayor difusión señala que rompió accidentalmente un tubo de ensayo con bacterias vivas (Yersinia pestis) durante la toma o procesamiento de muestras. Mordedura de animal: Una variante indica que pudo ser mordida por una rata de laboratorio infectada. Expedición de campo: Se reportó que participó recientemente en una investigación de campo cerca de la frontera entre Rusia y Mongolia, zona donde existen focos naturales activos de la enfermedad.

Las autoridades rusas y el organismo sanitario Rospotrebnadzor catalogaron oficialmente el evento como una “infección particularmente peligrosa” sin precisar la cepa o variante exacta.