El presidente Donald Trump respondió con un “no lo creo” cuando le preguntaron si la aparición de la peste neumónica forma parte de un arma biológica creada por Rusia.

“Pronto lo sabremos, pero no lo creemos. Y si los escuchas a ellos (a Rusia), dicen que está bajo control”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos rechazó que se trate de una amenaza sanitaria similar al Covid-19 e incluso citó a las autoridades de Moscú, quienes afirman que la peste neumónica está “bajo control”.

Donald Trump también dio a conocer que tratará el tema con el presidente Vladimir Putin, para abordar principalmente la muerte de una mujer, presuntamente contagiada, en Irkutsk.

Donald Trump hablará con Vladimir Putin sobre caso de peste neumónica en Irkutsk

Desde su oficina en el Despacho Oval, el presidente Donald Trump descartó que los casos de peste neumónica en Siberia, territorio perteneciente a Rusia, sean consecuencia de un arma biológica.

Además, puso en duda que la peste neumónica pueda tener un impacto similar al que causó la pandemia del Covid-19, pues las autoridades rusas aseguran que “lo tienen totalmente bajo control”.

Donald Trump reveló que tenía una llamada prevista con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para abordar los riesgos e impactos de la enfermedad en el área de Irkutsk, tras un presunto accidente de laboratorio.

Por este caso, el gobierno de Estados Unidos emitió el domingo una alerta sobre el incidente y mantiene comunicación con funcionarios rusos, incluidos especialistas en salud.

Peste neumónica fuera de Rusia (AP / The Irkutsk Anti-Plague Research)

Supuesto caso de peste neumónica en Irkutsk

Hasta ahora, medios locales han informado que la semana pasada murió una joven de 28 años, empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk, en un hospital de Shélejov.

Hay dos versiones sobre su muerte: la primera dice que contrajo peste neumónica, causada por la bacteria ‘Yersinia pestis’, durante una visita en Tailandia.

La segunda -y que mantiene a las autoridades en vigilancia- sugiere que se infectó como consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos.