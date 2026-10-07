La peste neumónica es una de las formas más graves de la peste y está causada por la bacteria Yersinia pestis. La enfermedad volvió a generar preocupación internacional después de que una trabajadora de un instituto especializado en patógenos peligrosos muriera en la región rusa de Irkutsk.

Sin embargo, las autoridades rusas no han confirmado que la mujer haya muerto por peste neumónica, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió información a Rusia para esclarecer el caso y determinar qué provocó la neumonía grave.

¿Qué es la peste neumónica y cuáles son sus síntomas?

La peste neumónica afecta principalmente a los pulmones y es considerada la forma más virulenta de la peste. Sus primeros síntomas pueden aparecer entre uno y siete días después de la infección, aunque en algunos casos el periodo de incubación puede ser de apenas 24 horas.

Entre los principales síntomas de la peste neumónica están:

Fiebre repentina

Escalofríos

Dolor de cabeza

Debilidad

Náuseas

Vómitos

Tos

Dolor en el pecho

Dificultad para respirar

En casos graves puede aparecer esputo con sangre

OMS considera “muy bajo” el riesgo de peste neumónica fuera de Rusia (AP / The Irkutsk Anti-Plague Research)

¿Cómo se contagia la peste neumónica?

A diferencia de la peste bubónica, que suele transmitirse mediante pulgas infectadas, la peste neumónica puede contagiarse de persona a persona mediante gotículas respiratorias expulsadas al toser, estornudar o hablar.

Sin tratamiento, la enfermedad de la peste neumónica puede ser mortal rápidamente; no obstante, la peste puede tratarse con antibióticos y las probabilidades de recuperación son altas cuando se diagnostica y atiende de manera temprana.

Por ahora, la OMS considera muy bajo el riesgo sanitario fuera de Rusia, mientras continúan las investigaciones sobre el caso registrado en Siberia.