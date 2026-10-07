Rusia negó que exista un segundo caso de peste neumónica en Siberia, luego de que circularan versiones sobre una posible nueva muerte relacionada con un supuesto brote en la región de Irkutsk.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, calificó como falsa la mayoría de la información difundida sobre el caso de peste neumónica y pidió consultar únicamente los reportes de Rospotrebnadzor, la autoridad sanitaria rusa.

¿Qué se sabe de la peste neumónica en Siberia?

La controversia comenzó tras la muerte de una mujer de 28 años el pasado 2 de octubre, que trabajaba en el Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente.

Según las autoridades de Rusia, falleció por una neumonía de etiología desconocida y no se ha confirmado que tuviera peste causada por Yersinia pestis.

Rospotrebnadzor informó que más del 90% de las personas que tuvieron contacto con la mujer ya fueron sometidas a seguimiento médico; además, señaló que en casi 5 mil análisis de laboratorio no se encontraron microorganismos patógenos peligrosos como la señalada peste neumónica.

OMS considera “muy bajo” el riesgo de peste neumónica fuera de Rusia (AP / The Irkutsk Anti-Plague Research)

La OMS confirmó que Rusia reportó que no se han registrado recientemente casos de peste neumónica en Irkutsk ni se detectaron patógenos de alta peligrosidad entre los contactos.

Sin embargo, el organismo internacional pidió compartir más información para esclarecer las versiones contradictorias, incluida la supuesta existencia de un segundo empleado enfermo de peste neumónica.

Por ahora, Rusia niega un brote de peste neumónica en Siberia y sostiene que no existe riesgo epidémico para la población de Irkutsk.