La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, insistió al gobierno de Donald Trump que levante las sanciones estadounidenses que impiden reactivar la economía en el país latinoamericano.

“Hemos pedido al presidente Trump para los inversionistas, no solamente para Venezuela que lo necesita, que no haya sanciones contra Venezuela ni contra su economía” Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela

Desde el palacio presidencial de Miraflores, en un mensaje enviado el 24 de marzo de 2026, la presidenta Delcy Rodríguez reiteró la urgencia de dar certezas a los inversionistas internacionales para asegurar el futuro de Venezuela.

Licencias de Estados Unidos para operar en Venezuela no son suficientes: Delcy Rodríguez (Ariana Cubillos / AP)

Licencias de Estados Unidos para operar en Venezuela no son suficientes: Delcy Rodríguez

Durante su mensaje televisado, la presidenta señaló que las licencias para operar en Venezuela no son suficientes para dar a los inversionistas internacionales la seguridad jurídica necesaria a mediano y largo plazo.

“Una licencia no es, no da, ni brinda la certidumbre necesaria para una inversión a largo tiempo” Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela

Delcy Rodríguez ejemplificó la situación de Chevron Corp al señalar que la empresa energética fue afectada por el uso de licencias temporales, llegando al punto de cesar sus operaciones en Venezuela hasta renovar sus permisos.

Apuntó que, aunque las licencias permitieron a Chevron bombear y exportar petróleo venezolano pese a las sanciones impuestas en 2019, en algunas ocasiones las licencias únicamente permitieron hacer trabajos de mantenimiento.

“Definitivamente debemos entre ambos gobiernos crear las verdaderas condiciones para que las inversiones en el país puedan desarrollarse a corto, mediano y a largo tiempo también” Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela

Es de recordar que, desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han mejorado considerablemente, con acuerdos de cooperación mutua e inversiones estadounidenses.