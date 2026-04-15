Estados Unidos anunció el levantamiento de sanciones contra el Banco Central de Venezuela (BCV) y otras tres entidades estatales:

Banco de Venezuela Banco Digital de los Trabajadores Banco del Tesoro

Esto en un movimiento que marca un giro en la política de Estados Unidos hacia Venezuela y busca reactivar su economía.

El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió nuevas licencias que permiten transacciones financieras, apertura de cuentas, transferencias, cambio de divisas y pago de nóminas con instituciones venezolanas como el Banco Central de Venezuela.

Estados Unidos levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y abre la puerta a más dólares

La medida autoriza operaciones con el BCV y bancos públicos como el Banco de Venezuela, Banco del Tesoro y Banco Digital de los Trabajadores, facilitando el acceso de Venezuela al sistema financiero internacional tras años de restricciones.

Este levantamiento de restricciones por parte de Estados Unidos a Venezuela, permitirá que ingresos clave, especialmente los derivados del petróleo, puedan ingresar directamente a cuentas oficiales, aumentando el flujo de divisas en el país.

Además, también se habilitan servicios como remesas, pagos electrónicos y contratos comerciales con el gobierno venezolano, lo que podría atraer inversión extranjera, principalmente de empresas estadounidenses.

El alivio de sanciones a Venezuela representa un respiro para una economía golpeada por años de aislamiento financiero e inflación, que llegó a niveles cercanos al 500% en 2025.

Con estas nuevas condiciones, el gobierno interino venezolano encabezado por Delcy Rodríguez gana margen para:

Estabilizar el mercado cambiario

Mejorar el pago de salarios

Recuperar relaciones con organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial

Delcy Rodríguez afirma que Venezuela está en calma a un mes de la captura de Maduro (Delcy Rodríguez)

Un cambio en la estrategia de Estados Unidos tras reabrir operaciones financieras con Venezuela

La decisión de levantar las restricciones a Venezuela al Banco Central y reabrir las operaciones financieras, forma parte de una estrategia más amplia de Washington para normalizar relaciones con el país latinoamericano tras los cambios políticos ocurridos en 2026, incluyendo la salida de Nicolás Maduro del poder.

Sin embargo, el levantamiento no es total: Estados Unidos mantiene sanciones individuales contra funcionarios señalados por corrupción y delitos, y advierte que las medidas pueden revertirse.