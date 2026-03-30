Tras 7 años cerrada por la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, el 30 de marzo de 2026 se dio a conocer la reapertura de la Embajada en Caracas.

Fue la propia Laura Dogu quien anunció el reinicio de operaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela.

Reapertura de Embajada en Caracas es un paso en la relaciones entre Estados Unidos y Venezuela

En su mensaje, acompañada de otros diplomáticos de Estados Unidos, Laura Dogu mencionó que la reapertura de la Embajada en Caracas “es un gran paso en su misión” en Venezuela.

Además, confirma que, al ser nuevamente la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, se contará con personal diplomático oficial permanente en Caracas.

Desde 2019, el compromiso diplomático de los Estados Unidos con Venezuela se ha llevado a cabo a través de la Oficina Externa de los EE.UU. para Venezuela (VAU) en Bogotá, Colombia. Hoy, estamos reanudando formalmente las operaciones en la Embajada de los Estados Unidos en… pic.twitter.com/apXyeucQ6u — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) March 30, 2026

El cual podrá, entre otras cosas, vincular a empresarios de ambos países, comunicarse con representantes políticos y de la sociedad civil, así como abrir oportunidades de empleo.

Sin olvidar que ya se planea una reconstrucción de sus instalaciones para brindar servicios consulares en un futuro inmediato, aunque no se especificó cuándo exactamente.

Siendo este un nuevo capítulo en la relación bilateral entre las naciones, misma que se había roto desde hace años y que tras la captura de Nicolás Maduro se comienza a recuperar.

Embajada de Estados Unidos en Caracas se cerró en 2019 por ruptura con Venezuela

La Embajada de Estados Unidos en Caracas cerró desde 2019, tras la ruptura de relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Desde ese momento y hasta el 30 de marzo de 2026, no hubo presencia diplomática oficial de Estados Unidos en Venezuela, haciendo todas las operaciones a distancia.

La ruptura se debió a que no se reconoció el mandato de Nicolás Maduro , esto por parte de la primera administración de Donald Trump.

Joe Biden mantuvo la misma postura que su antecesor, señalando que el expresidente de Venezuela había sido reelecto mediante un fraude orquestado.

Estados Unidos siempre mantuvo la postura a favor de Juan Guaidó como el legítimo presidente de la nación de América del Sur.