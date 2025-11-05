La tensión en el Pacífico se reavivó este martes 4 de noviembre debido a que se dio a conocer que fuerzas armadas de Estados Unidos lanzaron un nuevo ataque letal en contra de un buque.

Así lo informó el secretario de Guerra estadounidense, Peter Hegseth, quien destacó que se trató de un “ataque cinético letal” en contra de un buque que pertenecía a una Organización Terrorista Designada.

“Por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada (ODT)" Peter Hegseth. Secretario de Guerra de Estados Unidos

Tensión en el Pacífico: Estados Unidos destruye otro buque; 2 presuntos narcotraficantes murieron

En seguimiento a las acciones en contra de los grupos que han sido designados como terroristas por Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump lanzó un nuevo ataque letal contra un buque.

Sobre lo ocurrido, Peter Hegseth explicó que el ataque letal que se efectuó en la zona del Pacífico Oriental, se lanzó en contra de un navío que sentenció, era operado por una organización terrorista.

Con respecto a ello, el funcionario refirió que servicios de inteligencia confirmaron que el buque que fue destruido, participaba en acciones criminales, en específico contrabando de estupefacientes.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO).



Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling, transiting along a known… pic.twitter.com/OsQuHrYLMp — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 5, 2025

Al sentenciar que el navío fue atacado mientras transitaba por una ruta conocida de narcotráfico, el secretario de Guerra de Estados Unidos sostuvo que la acción se perpetró en aguas internacionales.

Como resultado del ataque cinético, añadió, ningún miembro de las fuerzas Estados Unidos resultó lesionado, pero aseveró que un 2 hombres identificados como narcotraficantes, fueron asesinados.

“Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque, y dos narcoterroristas varones —que se encontraban a bordo del buque— murieron" Peter Hegseth. Secretario de Guerra de Estados Unidos

Cabe destacar que en el mensaje que compartió para informar sobre el nuevo ataque letal, Peter Hegseth incluyo un video en el que se muestran los momentos precisos de la destrucción del buque.

En la grabación de unos cuantos segundos se puede ver que una vez que los misiles cinéticos fijaron al buque como blanco, se produjo una explosión por la cual el navío terminó envuelto en llamas.

Tensión en el Pacífico: Estados Unidos lanza nueva advertencia contra cárteles y terroristas

Luego de informar sobre el nuevo taque letal contra un buque que se efectuó en el Pacífico, el secretario de Guerra de Estados Unidos lanzó una advertencia para las organizaciones criminales.

Lo anterior debido a que en su mensaje, Peter Hegseth sentenció que todas las embarcaciones que tengan la intención de traficar droga a Estados Unidos, van a ser localizadas y destruidas.

“Localizaremos y destruiremos TODAS las embarcaciones que intenten traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos" Peter Hegseth. Secretario de Guerra de Estados Unidos

De la mima forma, el funcionario concluyó su publicación al señalar que “la patria” es su máxima prioridad, y ningún terrorista “tiene la más mínima oportunidad contra las fuerzas armadas”.