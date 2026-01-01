El US Southern Command lanzó un comunicado en los primeros minutos del 1 de enero de 2026, señalando la destrucción de dos embarcaciones por parte de Estados Unidos, pertenecientes a presuntos narcotraficantes.

En dicho ataque realizado por Estados Unidos, habrían muerto un total de 5 personas que tripulaban las embarcaciones.

Estados Unidos realizó el ataque a las embarcaciones el 31 de diciembre

De acuerdo con el comunicado, el ataque realizado por Estados Unidos a las embarcaciones de narcotraficantes se realizó el pasado 31 de diciembre de 2025, bajo la dirección del Secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth.

🇺🇸🇻🇪 The US Southern Command reported on the alleged destruction of the ships of drug traffickers: "On December 31, at the direction of the US Secretary of Defense, Pete Hegseth, the Joint Task Force "Southern Front" conducted a lethal kinetic attack on two vessels belonging to… pic.twitter.com/BrA9f6hBLF — The world is patriots.🇺🇸🇷🇺 (@bertalanzoli) January 1, 2026

El “Frente Sur” de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estados Unidos realizó un ataque cinético contra las embarcaciones relacionadas a organizaciones narcotraficantes.

Esto de acuerdo con información de inteligencia del país, que confirmó que las embarcaciones circulaban por rutas marítimas relacionadas al tráfico de estupefacientes.

El resultado de los dos ataques con armamento balístico pesado, fue la destrucción de ambos vehículos y la muerte de 5 personas; 3 en el primer barco y 2 en el segundo.

Este ataque forma parte de la campaña iniciada por la administración de Donald Trump desde septiembre de 2025, sumando ya 30 operaciones diferentes para combatir el tráfico de drogas en Estados Unidos.

No se dieron detalles específicos del ataque de Estados Unidos a las embarcaciones

Algo que se ha destacado de los recientes ataques de Estados Unidos a embarcaciones supuestamente ligadas al narcotráfico, es que fuera de lo anteriormente mencionado, no se dieron detalles específicos.

Es decir, Estados Unidos no mencionó el lugar específico donde se realizó el ataque, tampoco se dio a conocer la identidad de las víctimas ni la organización delictiva a la que supuestamente estaban ligadas.

El US Southern Command se limitó a mencionar que la operación se realizó en aguas internacionales, además de liberar un video de la destrucción de una de las embarcaciones.

Por lo mismo se desconoce la procedencia de las embarcaciones, si estas están ligadas a la narrativa que mantiene actualmente el gobierno de Estados Unidos en contra de Venezuela y Nicolas Maduro.