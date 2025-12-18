Estados Unidos hunde lancha ligada a presunto narcotráfico; hay cuatro muertos

Autoridades de Estados Unidos dieron a conocer que hundieron una nueva lancha que se encontraba ligada a presuntas actividades de narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental.

De acuerdo con información proporcionada por el Comando Sur de Estados Unidos, el resultado de este ataque fue de cuatro personas muertas, mismas que tripulaban la pequeña embarcación.

Estados Unidos continúa atacando embarcaciones en el mar; nuevo ataque deja cuatro muertos en el Pacífico

El Comando Sur de Estados Unidos informó que, por órdenes del secretario de Guerra Pete Hegseth, llevó a cabo un ataque en contra de una lancha que navegaba en aguas internacionales del Océano Pacífico.

Según indicaron, la embarcación, misma que navegaba con cuatro personas a bordo, fue relacionada a actividades de narcotráfico de grupos criminales designados como terroristas.

Derivado de ello se lanzó un ataque letal por parte de la Marina de Estados Unidos, el cual hundió la lancha y dejó a los cuatro tripulantes muertos.

De acuerdo con las imágenes que fueron compartidas por el propio Comando Sur, la embarcación fue consumida por el fuego en medio del mar tras la agresión estadounidense.

Los reportes indican que con este nuevo ataque, sumado a los que se han llevado a cabo en el Caribe, suman hasta el momento más de 12 embarcaciones hundidas. Asimismo, se contabilizan casi 100 personas muertas por estos mismos hechos.