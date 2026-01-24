El Comando Sur de Estados Unidos dio a conocer el video de un nuevo ataque a una embarcación señalada de narcotráfico en el Océano Pacífico.

Siendo el primer ataque de este tipo que realiza Estados Unidos en un par de semanas, además de ser el primero desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

El ataque de Estados Unidos a la embarcación se dio por vínculos con el narcotráfico

De acuerdo con la publicación en redes sociales del Comando Sur de Estados Unidos, el ataque vino porque la embarcación tenía supuestos vínculos con redes de narcotráfico.

On Jan. 23, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern… pic.twitter.com/BzeBBapfMQ — U.S. Southern Command (@Southcom) January 23, 2026

Supuestamente la embarcación navegaba rutas conocidas en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico, según la inteligencia de Estados Unidos.

El ataque estuvo bajo la supervisión del Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear.

En el video se puede ver que el buque explota en su totalidad, luego de que un ataque cinético, es decir, se uso armamento balístico de alto poder.

No se mencionó a qué grupo criminal pertenecía la embarcación, solo que formaba parte de Organizaciones Terroristas Designadas.

Ataque a embarcación por parte de Estados Unidos (Especial)

Dos personas murieron y una logro escapar del ataque de Estados Unidos a la embarcación

El Comando Sur de Estados Unidos también informó que en el ataque a la embarcación murieron dos de los tres tripulantes de la misma, identificados como “narcoterroristas”.

El tercer tripulante escapó con vida del ataque, por lo que se informó a la Guardia Costera de Estados Unidos que activara los protocolos de búsqueda y rescate.

Aunque no se menciona, queda claro que el objetivo de esta búsqueda es capturar al presunto narcotraficante y entregarlo a las autoridades correspondientes de Estados Unidos.

Se pensó que tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, los ataques de Estados Unidos cesarían, pues se vinculaba al depuesto presidente como líder de organizaciones delictivas.

Sin embargo, todo indica que el gobierno de Donald Trump mantendrá activas sus operaciones militares en contra de grupos del crimen organizado.