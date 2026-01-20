El Comando Sur de los Estados Unidos confirmó la incautación de otro buque petrolero la mañana del martes 20 de enero.

“La detención de otro petrolero [...] demuestra nuestra determinación de garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea el que se coordine de forma adecuada y legal”. Comando Sur de los Estados Unidos

De acuerdo con la versión del comando, el buque “desafiaba la cuarentena establecida por el presidente Trump”.

Desclasifican el video que muestra la detención del séptimo buque incautado por Estados Unidos

El buque motor detenido por fuerzas militares estadounidense fue identificado como el Sagitta, mismo que navegana en aguas del Caribe, cerca de Venezuela.

De acuerdo con monitores de tráfico marino, la embarcación ha navegado con banderas de Panamá y Liberia en el pasado, pero no se ha especificado bajo que nación navegaba durante esta detención.

Séptimo buque incautado por Estados Unidos (X | @Southcom)

Entre los detalles del operativo -al cual llaman Lanza del Sur"- se dio a conocer que que la incautación se llevó a cabo sin incidentes.

Medios señalan que con esta detención suman ya siete buques petroleros que han sido encautados por Estados Unidos.

Esta es una de las medidas implementadas por el presidente Donald Trump para petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

Por su parte, el Departemento de Guerra, a través del Comando Sur, reiteró su compromiso para hacer valer las medidas del mandatario.

El video de la detención fue desclasificado y compartido en la cuenta de X del comando.

En las imágenes se aprecia cómo fuerzas militares abordan el buque petrolero.