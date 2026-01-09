El gobierno de Estados Unidos interceptó un barco ruso en aguas internacionales al este del Mar Caribe.

Se trata del buque Olina, que fue abordado por elementos de la Guardia Costera estadounidense, quienes realizaron el decomiso de la embarcación.

“Temprano esta mañana, la Guardia Costera realizó un abordaje y decomiso del buque tanque Olina en aguas internacionales al este del Mar Caribe. Como otro buque tanque ...este buque había zarpado de Venezuela intentando evadir a las fuerzas estadounidenses. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional

Así lo informó Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, quien resaltó con el decomiso que “los criminales del mundo están sobre aviso”.

Se trata de una acción contra el supuesto intento de transportar petróleo de Venezuela desde la incursión en dicho país.

Cabe señalar que una de las imposiciones del gobierno estadounidense es que se suspenda el comercio con varios países, entre ellos Rusia.

Según Kristi Noem, el barco ruso Olina formaba parte de una “flota fantasma” sospechoso de transportar petróleo embargado luego de zarpar desde Venezuela.

“Los criminales del mundo están sobre aviso... Las flotas fantasma no eludirán la justicia. No se ocultarán bajo falsas reivindicaciones de nacionalidad” Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional

The world’s criminals are on notice.



Early this morning, the @USCG executed a boarding and seizure of the Motor Tanker Olina in international waters east of the Caribbean Sea. As another "ghost fleet" tanker ship suspected of carrying embargoed oil, this vessel had departed… pic.twitter.com/vvS3u3nrvl — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 9, 2026

Estados Unidos advierte que barcos “no eludirán la justicia”

En el marco de esta intercepción y decomiso, el gobierno de Estados Unidos señaló que ningún barco “fantasma” va a poder eludir la justicia, pese a que se oculten bajo “falsas reivindicaciones de nacionalidad”.

Esto luego de que se diera a conocer la detención del barco Bella 1 pese a haber cambiado su nombre y nacionalidad.

Asimismo, resaltó que se confiscarán todos los petroleros que han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos.