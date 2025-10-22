El miércoles 22 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones a Rusia por su falta de compromiso por la paz. Aumentarán la presión a sus mayores petroleras.

“Ante la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores compañías petroleras rusas [..]” Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos

En últimos meses, el gobierno de Donald Trump se ha reunido con los presidentes de Rusia y Ucrania en búsqueda de finalizar la guerra que lleva poco más de tres años.

Sin embargo, tras encuentros recientes, Donald Trump ha presionado en mayoría a su homólogo ruso, Vladimir Putin, ya que afirmó que de no ceder, la OTAN respondería.

Donald Trump y Vladimir Putin (Gabrill Grigorov/Sputnik/Kremlin / EFE)

Rusia recibe nuevas sanciones de Estados Unidos para sus mayores petroleras

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos notificó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros impuso nuevas sanciones a Rusia a sus dos petroleras principales, que financian la guerra con Ucrania:

Sociedad Anónima Abierta Rosneft Oil Company

Lukoil OAO

Las nuevas sanciones son consecuencia de su falta de compromiso para finalizar la guerra con Ucrania y la negativa de parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Acorde con lo señalado por Estados Unidos, las nuevas sanciones reducen la capacidad de Rusia de generar ingresos para su maquinaria bélica y a su vez, debilitar su economía.

Asimismo, el secretario del Tesoro afirmó que las nuevas sanciones para las mayores petroleras de Rusia son en apoyo de Donald Trump para obtener un alto al fuego inmediato.

Por lo que Estados Unidos insta a sus aliados a sumarse a las nuevas sanciones a Rusia.