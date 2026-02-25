Al acusar una presunta violación al bloqueo de comercio de crudo en el Caribe, el Departamento de Guerra de Estados Unidos interceptó un tercer petrolero como parte del operativo Lanza del Sur.

“La embarcación operaba desafiando la cuarentena establecida sobre buques sancionados en el Caribe e intentó evadirla” Departamento de Guerra de Estados Unidos

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la acción se ejecutó la tarde del lunes 23 de febrero en contra el buque petrolero Bertha, mientras navegaba en el Océano Índico.

Sobre la embarcación, el Departamento de Guerra de Estados Unidos refirió que es uno de los cerca de 16 tanqueros sancionados por intentar escapar del cerco petrolero que se ha montado.

Estados Unidos intercepta petrolero por violar bloqueo

Como parte del operativo Lanza del Sur, el Departamento de Guerra de Estados Unidos logró interceptar un tercer buque petrolero del que, señaló, había huido previamente.

Se trata del buque Bertha que había sido señalado por intentar violar el bloqueo comercial ordenado por el presidente Donald Trump y que, además, estaba en cuarentena por haber sido sancionado antes en el Caribe.

Three boats ran and now all three have been captured.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Bertha without incident in the INDOPACOM area of responsibility. The vessel was operating in defiance of President Trump’s… pic.twitter.com/YoHlb9v54p — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 24, 2026

Al identificar la embarcación, fuerzas armadas procedieron con una acción de derecho de visita, una interdicción marítima y un abordaje que se realizaron sin incidentes.

Tras detallar que la operación se puso en marcha en la zona de responsabilidad de INDOPACOM, el Departamento de Guerra de Estados Unidos aseveró que desde que se avistó en el Caribe, el petrolero fue rastreado y detenido en el Océano Índico.

Sobre lo ocurrido, la dependencia gubernamental compartió un video en sus redes sociales, en el que mostró algunos aspectos de las acciones que se ejecutaron para interceptar el petrolero.

Estados Unidos lanza advertencia por operativo Lanza del Sur

Al informar en un mensaje sobre la acción que permitió interceptar un tercer petrolero como parte del operativo Lanza del Sur, el gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia.

Lo anterior debido a que el Departamento de Guerra indicó que “ninguna otra nación tiene el alcance global, la resistencia ni la voluntad de imponer sanciones” como el caso de Estados Unidos.

En ese sentido, resaltó que las “aguas internacionales no son refugio para actores sancionados”, por lo que ya sea por tierra, aire o mar, las fuerzas armadas encontrarán a quienes intentan evadir a la justicia.

Finalmente, el Departamento de Guerra sentenció que desplegará las acciones necesarias para negar a los actores ilícitos y a sus representantes la libertad de maniobra en el ámbito marítimo.