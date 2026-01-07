Rusia reaccionó tras la incautación del buque petrolero Bella 1 ordenadas por el gobierno de Estados Unidos, a cargo de Donald Trump, y dijo que nadie puede emplear la fuerza contra buques debidamente registrados en la jurisdicción de otros Estados.

“De conformidad con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, la libertad de navegación se aplica en alta mar y ningún Estado tiene derecho a emplear la fuerza contra buques debidamente registrados en la jurisdicción de otros Estados” Ministerio de Transporte de Rusia

La comunicación se dio a través del Ministerio de Transporte de Rusia del gobierno de Vladimir Putin al confirmar que perdió comunicación con el Bella 1.

Buque Bella 1 de Rusia se cambió el nombre a Marinera cuando era perseguido por Estados Unidos

Rusia se refirió al buque como Marinera, pero Estados Unidos reclamó que lleva semanas intentado interceptarlo y en ese contexto se cambio de nombre a Bella 1.

El cambio se hizo pintando otro nombre en su casco, pero a pesar de ello logró interceptarlo en el Atlántico Norte.

El buque USCGC Munro, de la Guardia Costera de Estados Unidos, lo estuvo siguiendo por semanas a pesar de varias tormentas, dijo Kristi Noem.

Estados Unidos tras la “flotilla fantasma” que intenta sacar petroleo de Venezuela

El gobierno de Estados Unidos a través de la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, detalló que fueron interceptados dos buques que pertenecen a la “flotilla fantasma”.

La flotilla fantasma se refiere a los a supuestos buques petroleros que cambian de bandera, no poseen una o realizan otras acciones a fin de sacar combustible ante el embargo a Venezuela.

Kristi Noem dijo que la madrugada de este 7 de enero que los dos buques interceptados son:

Bella 1

Sophia

La Guardia Costera interceptó estos dos buques, uno en el Atlántico Norte y otro en aguas internacionales cerca del Caribe.