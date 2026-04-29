Hoy 29 de abril de 2026, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, hablaron por teléfono en una conversación donde tocaron la guerra de Irán.

Por hora y media, Vladimir Putin y Donald Trump hablaron de la guerra contra Irán con una propuesta que se declinó.

Vladimir Putin ofrece apoyo a Trump para ponerle fin a la guerra contra Irán

Estados Unidos aún no logra llegar a un acuerdo de paz con Irán, pues Donald Trump ha acusado que se niegan a declinar a la energía nuclear. Ante ello, el tema se volvió a tocar con Putin.

En la llamada que Vladimir Putin y Donald Trump tuvieron hoy, un asesor del Kremlin aseguró que durante la hora y media hablaron de Ucrania y también Irán.

Ante la posibilidad de que Putin decida poner un alto al fuego temporal en Ucrania por el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, el 9 de mayo, salió a la conversación Irán.

Según la filtración a Reuters, Vladimir Putin le dio propuestas a Donald Trump sobre Irán. Sin embargo, no se detalló qué fue lo que se abordó.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. (Grigory Sysoyev/AFP / AFP)

En conversaciones anteriores, el ruso había sugerido a Trump que podía sacar el uranio enriquecido de Irán para facilitar la negociación del acuerdo de paz.

Con respecto a los comentarios que Donald Trump recibió de Vladimir, el presidente aclaró que le sugirió primero terminar la guerra en Ucrania, y luego ver qué se podía hacer con Irán.