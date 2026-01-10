El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó que su gobierno vaya a actuar en contra de Vladimir Putin y se busque capturarlo, como sí se realizó en contra de Nicolás Maduro.

“No creo que sea necesario (...) Siempre he tenido una gran relación con él (Vladimir Putin” Donald Trump

Estados Unidos no va por Putin como se hizo con Maduro, revela Trump

Luego de que el 3 de enero se asestó la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que el siguiente objetivo de Estados Unidos podría ser Vladimir Putin.

Lo anterior debido a que el mandatario ucraniano dijo que si Estados Unidos está actuando en contra de los dictadores, el siguiente paso es claro, sin embargo, Donald Trump descartó la posibilidad de proceder contra Putin.

Así lo rechazó Donald Trump al ser cuestionado sobre los dichos de Zelensky, de los que se desmarcó de inmediato al aseverar que tiene una muy buena relación con el presidente de Rusia.

Reporter: Zelensky wants you to go capture Vladimir Putin. Would you ever order a mission to do that?



Trump: I don't think that's gonna be necessary. I've always had a great relationship with him. pic.twitter.com/eRrUsZ8wez — Margarita Simonyan (@M_Simonyan) January 9, 2026

Por ello, el mandatario consideró que no hay ninguna necesidad de actuar contra Putin como lo hizo con Maduro, aunque reconoció que no se ha logrado detener el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos se dijo decepcionado por no haber conseguido parar esa guerra que consideraba una de las más fáciles, cuando afirmó, ya ha puesto a fin a otras 8.

Trump confía en que Putin acceda a un acuerdo de paz

Cabe destacar que previo a que declaró que Estados Unidos no va a actuar en contra de Putin como sí se hizo contra Maduro, Donald Trump expresó su confianza con el presidente de Rusia en torno a un posible acuerdo de paz.

Entrevistado por el diario The New York Times, el mandatario estadounidense se dijo “firmemente convencido“ de que Rusia no tiene la intención de volver a invadir Ucrania o al menos no estaría de acuerdo.

Ante dicha garantía no firmada ni formalizada, Donald Trump insistió en asegurar que Estados Unidos está totalmente dispuesto a ser parte de las acciones de garantía de seguridad para Kiev.