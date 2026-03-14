La presidenta Delcy Rodríguez informó este viernes 13 de marzo que Venezuela comenzará a exportar gas butano a Colombia con el fin de reactivar el comercio entre ambas naciones.

Tras una reunión con altos mandos de Colombia, Delcy Rodríguez explicó que el gas se enviará en cisternas de forma terrestre, siendo el primer envío de gas que cruza la frontera por tierra.

Venezuela inicia exportación de gas a Colombia para reactivar comercio, confirma Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez anunció que Venezuela inició la exportación de gas a Colombia para reactivar el comercio, siendo este el primer paso de un amplio plan para la integración energética del país.

Delcy Rodríguez anuncia exportación de gas a Colombia para reactivar comercio (Ariana Cubillos / AP)

De acuerdo con Delcy Rodríguez, el envío de gas a Colombia se hará a través del Puente Internacional Simón Bolívar, uno de los principales cruces fronterizos en Venezuela.

“Este es el primer paso por el puente Simón Bolívar de cisternas de GLP, de gas butano, que va para Colombia”. Delcy Rodríguez

La presidenta Delcy Rodríguez reiteró que este es el primer paso para reactivar el comercio energético con Colombia, pues en los próximos meses se reparará el gasoducto Ricaurte.

Tras la reparación de las tuberías, cuyo gasto correrá por parte de ambos países, se restablecerá el flujo energético entre Venezuela y Colombia; sin embargo, por ahora la exportación se realiza por cisternas.

Cabe mencionar que la relación energética entre Venezuela y Colombia se dan a poco días de que Nicolás Maduro tenga su primera audiencia en Estados Unidos luego de haber sido capturado.