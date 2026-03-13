El gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, selló un acuerdo con la empresa española Repsol y con la italiana Eni para asegurar el suministro de gas en el país latinoamericano.

“Me complace mucho que sea de la mano de dos empresas europeas que se quedaron en Venezuela, que creyeron en Venezuela y que no le dieron la espalda a nuestro pueblo” Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

En su informe, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, la presidenta interina agradeció a Repsol y Eni por haber permanecido en Venezuela a pesar de los retos.

El acuerdo fue firmado por la nueva ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, así como por autoridades de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y representantes de Repsol y Eni.

Venezuela (Unsplash)

Venezuela y Repsol sellan acuerdo que asegura consumo doméstico y exportaciones de gas

En su mensaje, la presidenta Delcy Rodríguez resaltó que se firmó un acuerdo para la explotación de Cardón IV, un importante campo de gas latinoamericano que cuenta con una producción de 580 millones de pies cúbicos de gas al día.

Según Delcy Rodríguez, el acuerdo garantiza el abastecimiento de gas en Venezuela y tendrá tres objetivos clave:

Desarrollo nacional

Garantizar el consumo doméstico

Inicio de exportación de gas

Delcy Rodríguez destacó que Repsol busca ampliar sus inversiones y expandir sus fuerzas productivas con Petróleos de Venezuela en el plan estratégico 2026-2028.

Venezuela recibió 300 mdd por petróleo vendido a Estados Unidos, confirma Delcy Rodríguez (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

Repsol busca restaurar actividad petrolera en Venezuela

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, también mencionó que la española está lista para restaurar las actividades de producción de petróleo en Venezuela.

Es decir, el plan buscaría:

Volver a involucrar a su personal en campo

Renovar instalaciones

Recuperar pozos y operaciones detenidas

Esto implica que la producción de crudo aumentará, aunque de forma gradual, según informó Jon Imaz un mes después de sostener una reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump.