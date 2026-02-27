La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se refirió a Donald Trump como “socio y amigo” y le pidió retirar el bloqueo que Estados Unidos mantiene en activos venezolanos.

“Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria” Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela

De igual manera, la presidenta celebró que Donald Trump se refiriera a Venezuela como el “nuevo amigo y socio” de Estados Unidos, asegurándole que su país nunca ha sido enemigo de la nación norteamericana.

Donald Trump dando su discurso de Estado en el Congreso de Estados Unidos (Kenny HOLSTON / POOL / AFP / AFP)

Delcy Rodríguez pide a Donald Trump reconsiderar el bloqueo a Venezuela

Sobre el argumento de que Venezuela y Estados Unidos están formando una nueva agenda de cooperación, Delcy Rodríguez hizo un llamado a Donald Trump para que reconsidere el bloqueo en el país centroamericano.

“Porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana”, dijo Delcy Rodríguez en un acto con jóvenes chavistas en el Teatro Teresa Carreño, transmitido por el canal estatal VTV.

Según denuncias del Gobierno de Venezuela, las sanciones internacionales, entre ellas las de Estados Unidos, han afectado los ingresos de ese país a través de bloqueos.

Aunque Donald Trump no tocó el tema en su discurso, el presidente destacó la llegada de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela, país al que llamó “nuevo amigo y socio”.

“Ahora nadie puede creer lo que está viendo. La producción petrolera estadounidense ha aumentado en más de 600.000 barriles diarios, y acabamos de recibir 80 millones de barriles de petróleo de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela” Donald Trump

Si bien las relaciones diplomáticas con Venezuela se han restablecido tras la detención de Nicolás Maduro, aún queda por resolver el bloqueo de Estados Unidos.