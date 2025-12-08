Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, autorizó a la empresa NVIDIA para poder exportar sus chips de alta tecnología H200 a China luego de llegar a un acuerdo aprobado por el presidente Xi Jinping.

A través de su red social, el presidente Donald Trump informó que esta autorización a la tecnológica NVIDIA se dio tras un acuerdo con China, que favorece la seguridad nacional y crecimiento de Estados Unidos.

Estados Unidos autoriza a NVIDIA a exportar chips H200 a clientes en China (Nvidia )

El presidente Donald Trump autorizó a NVIDIA exportar chips H200 a clientes en China bajo la condición de que el gobierno de Estados Unidos recibirá una comisión del 25% sobre el volumen total de ventas.

Donald Trump explicó en redes sociales que el presidente de China, Xi Jinping, fue notificado sobre este acuerdo respecto a la exportación de chips de NVIDIA y expresó su conformidad.

Asimismo, Donald Trump señaló que esta decisión sobre NVIDIA y China respaldará el empleo en Estados Unidos, además de que “fortalecerá la industria manufacturera y beneficiará a los contribuyentes”.

La apertura para vender los chips H200 a clientes chinos se presenta como un triunfo para NVIDIA ante el gobierno de Estados Unidos, que ha impuesto fuertes controles a la exportación de tecnología a China.