Estados Unidos anuncia venta masiva de armas a Taiwán y China acusa grave violación que retorna a las tensiones entre ambos países.

Esto ocurre después del anuncio del Gobierno del presidente Donald Trump de un paquete masivo de ventas de armas a Taiwán valorado en más de 10.000 millones de dólares.

Estas armas incluyen misiles de mediano alcance, obuses y drones, además de otras conocidas que Estados Unidos proporcionó a Ucrania durante la administración de Joe Biden en su conflicto con Rusia.

China acusa grave violación diplomática ante venta de armas de Estados Unidos a Taiwán

Este paquete de armas abarcan 82 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) y 420 sistemas de misiles tácticos del Ejército (ATACMS), similares a los que Estados Unidos proporcionó a Ucrania.

Además de 60 sistemas de obuses autopropulsados ​​y equipos relacionados con un valor superior a los 4.000 millones de dólares, y drones valorados en más de 1.000 millones de dólares.

También este paquete incluye un software militar valorado en más de mil millones de dólares, misiles Javelin y TOW valorados en más de 700 millones de dólares, repuestos para helicópteros valorados en 96 millones de dólares y kits de reacondicionamiento para misiles Harpoon valorados en 91 millones de dólares.

En caso de que el Congreso de Estados Unidos apruebe esta venta sería el mayor paquete de armas estadounidense a Taiwán en la historia, superando el monto total de 8.400 millones de dólares que se había dado en el Gobierno de Biden.

Los ocho acuerdos de venta suman un valor de 11.150 millones de dólares, según el Ministerio de Defensa de Taiwán.

Según el Departamento de Estado afirmó que las ventas sirven a “los intereses nacionales, económicos y de seguridad de Estados Unidos”.

A lo que el Gobierno chino ya respondió desde su Ministerio de Relaciones Exteriores que criticó la medida, afirmando que violaría los acuerdos diplomáticos entre China y Estados Unidos.

Adicionalmente de dañar gravemente la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de China que y socavaría la estabilidad regional.

“Las fuerzas que propugnan la ‘independencia de Taiwán’ en la isla buscan la independencia mediante la fuerza y ​​se resisten a la reunificación mediante la fuerza, desperdiciando el dinero duramente ganado por el pueblo para comprar armas a costa de convertir a Taiwán en un polvorín” Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores

También otras voces del Gobierno chino como Zhu Jingyang, embajador de China en Colombia se pronunciaron al respecto de este anuncio. El embajador de China en Colombia, acusó que las fuerzas separatistas pro-independencia de Taiwán en la isla intentan buscar la independencia por la fuerza y ​​se resisten a la reunificación, además de mal gastar el dinero de sus ciudadanos en armas. Aseveró que “nadie debe subestimar la firme voluntad y la poderosa capacidad del gobierno y el pueblo chinos para defender la soberanía nacional y la integridad territorial”. Lo que despierta las alarmas de las medidas que podría tomar el gobierno chino.