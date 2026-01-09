El avión del juicio final reapareció en Estados Unidos en medio de tensiones globales.

Vía redes sociales, se ha viralizado el avistamiento del llamado “avión del juicio final” generando preocupación en un contexto geopolítico complicado.

Reaparece el avión del juicio final en Estados Unidos

El avión del juicio final fue captado en video aterrizando en el Aeropuerto de Los Ángeles el pasado jueves 8 de enero.

Se trata del primer avistamiento del Boeing 747E-4B Nightwatch en sus 51 años de historia.

Avión juicio final en Estados Unidos (Captura de video)

La aparición del avión del juicio final ha sido relacionada con una posible escalada en la tensión internacional actual.

En especial porque, de acuerdo con los expertos, el Boeing 747E-4B Nightwatch solo es desplegado cuando hay operaciones estratégicas de alto nivel.

Así es el avión del juicio final que reapareció en Estados Unidos

El llamado avión del juicio final funciona en Estados Unidos como el Centro Nacional de Operaciones Aerotransportadas (NAOC).

Eso significa que el Boeing 747E-4B Nightwatch sirve como cuartel general aéreo en caso de que haya una destrucción de los comandos en tierra.

Tanto el presidente de Estados Unidos como el secretario de Defensa y el Estado Mayor, pueden dirigir desde ese avión a las fuerza armadas durante una catástrofe o conflicto.

Algunos han llamado al avión del juicio final como el “Pentágono volador”.

El avión del juicio final cuenta con un blindaje que lo protege contra pulsos electromagnéticos y le permite funcionar en caso de la explosión de una bomba nuclear cercana.

Avión juicio final en Estados Unidos (Captura de video)

Otras características que tiene el Boeing 747E-4B Nightwatch son:

Sistema de comunicación permanente con unidades militares de todo el mundo, cuenta con enlaces satelitales y antenas especializadas

Espacio para albergar 112 personas, tiene un longitud de 70.5 metros con capacidad para volar a más de 9 mil 091 metros de altura

Cubierta principal con seis áreas funcionales: área de trabajo de comando, sala de conferencias, sala de reuniones, área de trabajo del equipo de operaciones, área de comunicaciones y área de descanso

Capacidad para mantenerse en el aire por tiempo prolongado con su sistema de reabastecimiento de combustible en vuelo. Su autonomía sin recargar combustible es de 12 horas