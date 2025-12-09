El embajador de China revela el verdadero impacto de la guerra comercial de Trump

Zhu Jingyang, embajador de China, reveló el verdadero impacto de la guerra comercial que encabeza el presidente Donald Trump como parte de sus políticas arancelarias en Estados Unidos.

Al compartir el balance de la guerra comercial, el embajador enlistó los datos que ha brindado la Aduana China en los primeros 11 meses de este año 2025, los cuales demuestran que:

China exportó chips por valor de 1.29 billones de yuanes, un aumento interanual del 25.6%

China exportó automóviles por valor de 896.91 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 17.6%

Las exportaciones de China a Estados Unidos han descendido alrededor de un 15% en lo que va de año, pero eso no ha impedido que, hasta agosto, el superávit comercial de China aumentara 785.800 millones de dólares.

La cifra es contundente al tomar en cuenta que hace un año su superávit fue de 612.600 millones, debido en parte a la presencia de marcas chinas de vehículos eléctricos en mercados en Europa y el Sudeste Asiático.

Al seguir vendiendo sus productos en el extranjero, China ha podido hacer que su economía siga creciendo y le permita construir nuevas fábricas para producir bienes que se exporten al mundo.

Desde que Donald Trump anunció los aranceles, el embajador de China, Zhu Jingyang, señaló que no hay ganadores en las guerras comerciales: “China no la quiere, pero tampoco la teme”, sentenció.

“No resuelve sus propios problemas, y además es perjudicial para ambas partes y no beneficia al mundo”. Zhu Jingyang