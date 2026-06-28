Bad Bunny envió un mensaje a Venezuela después de los terremotos que devastaron la nación el 24 de junio, destacando que “son un país muy valiente”.

“Hoy más que nunca, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas de Venezuela, todos los latinos alrededor del mundo estamos en sintonía y somos solidarios con ustedes”. Bad Bunny

Hasta ahora, más de 1 mil 400 personas han muerto y más de 3 mil 200 han resultado heridas a consecuencia de los terremotos de 7.2 y 7.5 que golpearon Venezuela el miércoles.

Bad Bunny se solidariza tras sismos en Venezuela

Desde su concierto en Londres, el puertorriqueño compartió un mensaje de solidaridad hacia el pueblo venezolano mientras que el público ondeaba la bandera tricolor.

“Son muchas banderas las que veo en mis shows, pero siempre hay una que veo a menudo y es la de Venezuela” dijo el cantante y llamó a la unidad que, dijo, caracteriza a los latinos.

Este fin de semana, Bad Bunny marcó un precedente histórico al presentarse este sábado 27 y domingo 28 de junio de 2026 en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Estas fechas forman parte de su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, lo que convierte a Bad Bunny en el primer artista latino en la historia en agotar dos veces las entradas a un estadio del Reino Unido.

La Guaira: restringen acceso para agilizar labores de rescate (Juan Pablo Arraez / AP Photo/Juan Pablo Arraez)

Más artistas envían mensaje por Venezuela

Varios artistas nacionales e internacionales han expresado públicamente su solidaridad por los terremotos en Venezuela mediante mensajes, llamados a donar y difusión la situación. Entre ellos están: