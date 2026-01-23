México está fuertemente posicionado en el comercio mineral con un metal que le podría dar el poder de influir en el mercado global.

De acuerdo con los Resúmenes de Productos Minerales del Servicio Geológico de Estados Unidos de enero 2025, México lidera la producción de plata en el mundo, donde el precio de este metal aumentó un 5% y superaron los 80 dólares por onza en dicho año.

México, el mayor productor de plata en el mundo pese a su reserva

Según los Resúmenes de Productos Minerales 2025, que contempla la producción estimada por país en 2024, durante dicho periodo ésta fue de aproximadamente 25 mil toneladas métricas.

Además, en dicho periodo México se colocó como el principal productor de plata, con una producción estimada de 6 mil 300 toneladas métricas.

Esto lo coloca sobre China y Perú, quienes produjeron 3 mil 30 y 3 mil 100 toneladas métricas respectivamente.

México se ha posicionado por décadas como el mayor productor de este metal gracias a la infraestructura minera, así como los yacimientos de alta ley.

Esto a pesar que su reserva de plata no es de las mayores a nivel mundial pues, en 2024 su reserva estaba calculada en 37 mil toneladas, es decir, alrededor del 6% de las reservas mundiales conocidas.

En comparación, China y Perú, quienes producen menos plata que México, cuentan con una reserva de 72 mil y 110 mil toneladas métricas respectivamente.

Plata, mineral relevante en producción de tecnologías

La plata es uno de los metales que son importantes para la producción de tecnologías ecológicas y de electrificación, por lo que su relevancia en el mercado mundial es importante.

Este metal mantendrá su influencia internacional debido a que analistas prevén el aumento de la demanda de productos electrónicos, así como paneles solares y electrificación, lo que mantendrá el mercado en déficit y presionará al alza los precios de la plata.