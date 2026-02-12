El oro se desploma antes de datos clave de inflación en Estados Unidos.

Hoy jueves 12 de febrero, el precio del oro y la plata registraron caída significativa, aunque el dólar estadounidense se fortalece.

Datos laborales en Estados Unidos provocaron el desplome del precio del oro. Se trata de su nivel más bajo desde el pasado viernes 6 de febrero.

Lo que detuvo las expectativas de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal en su siguiente reunión.

De acuerdo con los reportes, el oro cayó hasta 3.11%, dejando en 84 mil 835.49 pesos la onza.

Por su parte, los futuros del oro estadounidense programados para otorgarse en abril se desplomaron 2.7% a tan solo 85 mil 410.66 pesos la onza.

El oro se desploma antes de datos clave de inflación en Estados Unidos (Unsplash)

De igual manera, la plata tuvo una jornada desastrosa al caer 10.39% quedándose en 1 mil 301.01 pesos por onza registrando su peor caída desde el jueves 5 de febrero.

Cabe señalar que el desplome del oro se da luego de que se publicaran datos de nominas no agrícolas el miércoles 11 de febrero.

En ellas se evidenció un aumento de 130 mil puestos de trabajo en enero.

También los datos laborales arrojaron que la tasa de desempleo bajó 4.3%, mientras que las solicitudes de subsidio por empleo tuvieron una caída de 227 mil.

En ese contexto, los inversionistas están aguardando por los datos de inflación de los Estados Unidos que se revelarán el viernes 13 de febrero.

Con ellos, se podrá tener una idea acerca de las políticas monetarias que emprenderá la Reserva Federal en los Estados Unidos.