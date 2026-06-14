En medio de las tensiones que se viven en Medio Oriente, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, felicitó a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por su cumpleaños número 80 y destacó la estrecha alianza política y diplomática entre ambas naciones.

A través de un breve mensaje publicado en redes sociales, Netanyahu expresó sus felicitaciones al mandatario estadounidense, quien ha respaldado a Israel en distintos conflictos de la región, incluido el actual enfrentamiento con Irán.

Este domingo 14 de junio de 2026, Donald Trump cumple 80 años de edad, motivo por el cual diversas figuras políticas alrededor del mundo le han enviado mensajes de felicitación, entre ellas el primer ministro israelí.

Netanyahu felicita a Trump por sus 80 años y destaca su alianza política (Especial)

Netanyahu relaciona el cumpleaños de Trump con los 250 años de Estados Unidos

En su mensaje, Benjamín Netanyahu destacó que el cumpleaños número 80 de Donald Trump coincide con un año simbólico para Estados Unidos, que en 2026 celebra el 250 aniversario de su independencia.

El primer ministro israelí señaló que Estados Unidos se ha consolidado como una nación construida sobre los valores de la libertad y la fe, principios que consideró fundamentales para su desarrollo histórico.

Asimismo, deseó al presidente estadounidense fortaleza y energía para continuar al frente de su país.

“Que tengas fortaleza y vigor continuos mientras lideras a Estados Unidos hacia un futuro brillante de paz a través de la fuerza”, expresó Netanyahu.

El mandatario israelí también aseguró que la relación entre Israel y Estados Unidos continuará fortaleciéndose en los próximos años, en un contexto marcado por los conflictos que afectan a Medio Oriente.

Netanyahu felicita a Trump mientras aumentan las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos

La felicitación de Benjamín Netanyahu a Donald Trump ocurre en medio de un escenario de creciente tensión regional, luego de que Irán endureciera su postura frente a Estados Unidos tras nuevos ataques atribuidos a Israel en Líbano.

Este mismo domingo 14 de junio de 2026, Israel lanzó un ataque contra el barrio Dahye, en Beirut, una zona considerada bastión de Hezbolá, hecho que ha complicado los esfuerzos diplomáticos entre Washington y Teherán.

En ese contexto, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que resulta “imposible hablar de seguir adelante” con Estados Unidos si no cumple con sus compromisos relacionados con la situación en Líbano.

“Si careces de la voluntad o la capacidad para cumplir tus compromisos, es imposible hablar de seguir adelante”, escribió Qalibaf en la red social X.