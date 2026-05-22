La policía del Reino Unido ha intensificado una investigación contra el expríncipe Andrés por su presunta relación con el caso Jeffrey Epstein.

El hermano del rey Carlos III, Andrew Mountbatten-Windsor, enfrenta acusaciones por presunta conducta sexual inapropiada y corrupción.

Policía del Reino Unido investiga al expríncipe Andrés por “delitos sexuales” y amplía el caso por corrupción

Actualmente, la policía británica examina el testimonio de una mujer que afirma haber sido enviada a Reino Unido por Epstein en 2010, específicamente para mantener un encuentro sexual con el expríncipe Andrés en una dirección en Windsor.

El príncipe Andrés (Neil Hall/PA vía AP / AP)

Además, las autoridades de Reino Unido examinan si el el hermano del rey Carlos III utilizó su cargo oficial como representante comercial del Reino Unido (2001-2011) para filtrar documentos económicos confidenciales a Epstein.

La investigación sugiere que el expríncipe Andrés pudo haber compartido información sensible del gobierno británico con la red de Epstein, lo que ha derivado en un cargo de “incumplimiento en el ejercicio de una función pública”.

En un comunicado, los agentes de Thames Valley declararon que están examinando “varios aspectos de la presunta mala conducta” del expríncipe Andrés.

Un delito que puede abarcar desde compartir información confidencial, hasta la corrupción y la conducta sexual inapropiada.

Para avanzar en el caso, los investigadores han realizado registros en propiedades reales y mantienen una colaboración estrecha con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ante la complejidad de los cargos, la policía ha solicitado públicamente que cualquier “víctima, superviviente de Epstein” o testigo adicional aporte información relevante para el proceso legal.

¿Cuál es el vínculo del expríncipe Andrés y el caso de Jeffrey Epstein?

La vinculación entre el expríncipe Andrés y el caso de Jeffrey Epstein es profunda y abarca desde acusaciones de agresión sexual hasta sospechas de corrupción y malversación de información confidencial durante su desempeño como funcionario público.

El expríncipe Andrés fue acusado inicialmente por la estadounidense Virginia Giuffre de agredirla sexualmente cuando ella tenía 17 años y era víctima de la red de tráfico de Epstein.

Aunque el expríncipe Andrés siempre ha negado las acusaciones, alcanzó un acuerdo económico millonario en Estados Unidos para cerrar la demanda civil.

En febrero de 2026 el expríncipe Andrés fue arrestado tras la publicación de nuevos documentos de las autoridades estadounidenses relacionados con Epstein que aportaron pruebas clave para la investigación actual.

Ante las investigaciones en curso por delitos sexuales y corrupción, Andrew Mountbatten-Windsor ha mantenido su inocencia y ha negado cualquier irregularidad, aunque ha expresado arrepentimiento por su amistad con Jeffrey Epstein.