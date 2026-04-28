Vicente Carrillo Fuentes, conocido como “El Viceroy” y exlíder del Cártel de Juárez, analiza un posible acuerdo de culpabilidad con la justicia de Estados Unidos para reducir su sentencia.

Durante la audiencia del 28 de abril de 2026, su defensa solicitó más tiempo a la jueza Joan M. Azrak, quien fijó una nueva comparecencia para el 28 de julio.

Carrillo Fuentes enfrenta siete cargos, entre ellos narcotráfico, lavado de dinero y violencia, tras haber sido extraditado en 2025 luego de su captura en México en 2014.

Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, busca acuerdo de culpabilidad en Estados Unidos; fijan fecha para nueva audiencia

Fuentes revelan que la defensa de Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, analiza la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad con la justicia de Estados Unidos a fin de obtener una sentencia reducida.

¿Quién es Vicente Carrillo Fuentes, alias el “Viceroy”? Se trata del hermano del Señor de los Cielos (Michele Rojas / SDPNoticias)

Ante un posible acuerdo, la defensa de Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, solicitó tiempo a la jueza Joan M. Azrak, de la corte del Distrito Este de Nueva York, para estudiar la viabilidad.

La jueza Joan M. Azrak accedió a la solicitud y fijó la nueva fecha para la siguiente comparecencia, en la que se definirá si es posible un acuerdo de culpabilidad. La audiencia será el 28 de julio de 2026.

Vicente Carrillo Fuentes, exlíder del Cártel de Juárez, fue capturado en 2014 en México, donde fue sentenciado a 48 años en prisión. En febrero de 2025 “El Viceroy” fue extraditado a Estados Unidos.

De acuerdo con la información, Vicente Carrillo Fuentes enfrenta cerca de siete cargos en Estados Unidos, entre ellos: