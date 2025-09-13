Donald Trump -de 79 años de edad- confirma que planea asistir al funeral de Charlie Kirk, el cual se llevará a cabo en Arizona, Estados Unidos.

Cabe recordar que el activista conservador Charlie Kirk -de 31 años de edad- murió luego de que recibió un disparo en el cuello cuando participaba en un debate en la Universidad Utah Valley.

Donald Trump promete acudir al funeral de Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que acudirá al funeral de Charlie Kirk en el estadio State Farm ubicado en Glendale, Arizona, Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (WIN MCNAMEE / Getty Images via AFP)

Donald Trump destacó que tenía la obligación de ir para honrar la memoria de su aliado.

“Me han pedido ir y pienso que tengo la obligación de hacerlo. He escuchado que será el próximo fin de semana. Cuando sea, yo iré” Donald Trump

El funeral de Charlie Kirk se llevará a cabo el próximo 21 de septiembre en la sede de los Cardenales de Arizona de la NFL, así lo dio a conocer la organización Turning Point USA, fundada por Charlie Kirk.

“Acompáñanos para celebrar la extraordinaria vida y el perdurable legado de Charlie Kirk, una leyenda estadounidense”, se lee en un mensaje compartido en las redes sociales de Turning Point USA.

En entrevista para la cadena NBC, Donald Trump responsabilizó del ataque a Charlie Kirk a la “izquierda radical” y los “lunáticos”.

“El país está lidiando con un grupo de izquierda radical de lunáticos, y ellos no juegan limpio” Donald Trump

Tras la muerte de Charlie Kirk, Donald Trump ordenó que todas las banderas estadounidenses ondearan a media asta desde el miércoles hasta el domingo a las 18:00 horas.

Se dio a conocer que Donald Trump ya conversó con Erika, viuda de Charlie Kirk, y le manifestó sus condolencias.

Y es que Donald Trump tenía una relación personal con Charlie Kirk, además de que tuvo una clara influencia en el movimiento conservador estadounidense, especialmente en la juvenil.

Charlie Kirk se convirtió en un referente político clave en la estrategia republicana hacia las elecciones presidenciales del 2024.

Esto es lo que se sabe sobre la muerte de Charlie Kirk, aliado de Donald Trump

Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre mientras ofrecía una conferencia en la Universidad del Valle de Utah como parte de su gira American Comeback.

Charlie Kirk -estrecho aliado de Donald Trump- murió tras recibir un disparo en el cuello.

Fue el viernes 12 de septiembre que las autoridades detuvieron a Tyler Robinson, un joven de 22 años que ha sido acusado del asesinato de Charlie Kirk.

De acuerdo con lo que se a dado a conocer, Tyler Robinson habría disparado un rifle desde un tejado cercano a la casa de estudios en Utah.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre los cargos y acusaciones que enfrentaría Tyler Robinson.

Sin embargo, Fox News detalló que enfrenta cargos de asesinato con agravantes, descarga de arma de fuego con resultado de lesiones y obstrucción de la justicia.