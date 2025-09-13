Tras el asesinato de Charlie Kirk, víctima de un francotirador en la Universidad del Valle de Utah, su esposa, Erika Kirk, lanzó un desgarrador mensaje en torno a lo ocurrido.

Fue durante la noche de este viernes 12 de septiembre cuando la viuda del comentarista conservador y aliado de Donald Trump, dio el que se trata de su primer pronunciamiento público luego del asesinato.

El desgarrador mensaje que lanzó Erika Frantzve sobre la trágica muerte de su esposo, Charlie Kirk, se emitió en las redes sociales de la organización Turning Point.

Erika Frantzve, viuda de Charlie Kirk (Erika Frantzve / Tomada de Facebook)

Charlie Kirk: Erika Kirk, su esposa, lanza desgarrador mensaje

Desde el escritorio donde Charlie Kirk hacía sus transmisiones, su esposa, Erika Kirk compartió un desgarrador mensaje sobre los hechos en la que fue su primera aparición pública tras el asesinato.

Erika Frantzve agradeció el respaldo recibido, mencionó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y aseguró que el movimiento fundado por Charlie Kirk no morirá, pese al dolor que atraviesa.

Visiblemente conmovida, la esposa del activista dijo que no buscan venganza, pero tampoco silencio y su desgarrador mensaje es también una promesa de continuidad política, sin concesiones ni pausas.

De la misma forma, recordó que Charlie Kirk creía en la fuerza de las ideas y que su legado no será enterrado por el miedo, y mucho menos por el ruido de las balas que lo silenciaron.

El desgarrador mensaje incluyó una advertencia directa: “No tienen idea del fuego que han encendido dentro de esta esposa”, frase que ya circula como consigna entre sus seguidores.

Asimismo, Erika Frantzve mostró una imagen de su esposo en el escritorio y se comprometió a que su voz siga resonando incluso desde el silencio que le impusieron, por lo que dijo que no habrá olvido.

El desgarrador mensaje cerró con una promesa: continuar el trabajo de Charlie Kirk, sostener su causa, y convertir el duelo en acción, sin permitir que el miedo dicte el futuro.

Charlie Kirk: autoridades detuvieron al responsable del asesinato

Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre de 2025 en el campus de la Universidad del Valle de Utah, durante un evento público que fue realizado por su organización Turning Point USA.

El ataque ocurrió a las 12:20 horas, mientras Charlie Kirk respondía preguntas en una carpa blanca. Recibió un disparo en el cuello desde el tejado del Centro Losee, a 130 metros de distancia.

La policía de Orem detuvo a un sospechoso un día después del atentado, pues la tarde del jueves 11 de septiembre fue asegurado un joven de 22 años originario de Utah que se llama Tyler Robinson.

El atacante fue entregado por padre, luego de que el mismo Tyler Robinson le confesara el crimen en casa, mencionando el disparo desde el tejado y los motivos que lo llevaron a actuar.