El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Cuba es una “nación fallida” al hacer referencia a la crisis por energía en la que se encuentra la isla.

“Cuba es, ahora mismo, una nación fallida” Donald Trump

Donald Trump asegura que Cuba es una “nación fallida” por falta de combustibles

A finales de enero de 2026, el presidente Donald Trump impuso diversas medidas arancelarias y amenazó con aplicar sanciones a distintos países que entregan petróleo a Cuba, como es el caso de México.

Ante ello, se ha desatado una auténtica crisis por la falta de energía, situación que el presidente de Estados Unidos aprovechó para sentenciar que Cuba es una “nación fallida”.

.@POTUS: "Cuba is, right now, a failed nation... We're talking to Cuba right now. I have @SecRubio talking to Cuba right now, and they should absolutely make a deal because it's really a humanitarian threat. We have a lot of great Cuban Americans, and they're going to be very… pic.twitter.com/5Fslli5ukx — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 17, 2026

Abordado por medios de comunicación desde su avión, el Air Force On, Donald Trump sostuvo que la situación de la isla es de una auténtica crisis, pues ahora ni siquiera tiene combustible para realizar operaciones aéreas.

Por lo anterior, el mandatario reveló que ahora su secretario de Estado, Marco Rubio, está en plenas negociaciones con Cuba para llegar a un posible acuerdo del que dijo, le conviene acceder a la isla.

En especial por que resaltó que la crisis por la falta de energía en medio de la que se encuentra la nación caribeña, ha agravado la “amenaza humanitaria” que se vive en el país.

Donald Trump descarta proceder en Cuba como se hizo en Venezuela

Luego de tachar a Cuba como una “nación fallida” debido a la crisis por energía en medio de la que se encuentra, el presidente Donald Trump negó que tenga planes para intervenir en la isla como lo hizo en Venezuela.

Cuestionado por uno de los periodistas sobre sus posibles intenciones de desplegar acciones militares en el país del Caribe, el mandatario rechazó de forma contundente que quiera realizar un acto de esas magnitudes.

“¿Por qué lo haría? Si lo fuera, no sería una operación muy dura, como puede ser (…) Pero no creo que sea necesario” Donald Trump

Cabe destacar que a pesar de las afirmaciones de Donald Trump en torno a supuestas negociaciones, el gobierno cubano ha señalado que es falso que exista un proceso de diálogo con Estados Unidos.