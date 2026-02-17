Un buque petrolero identificado como Nicos I.V. atracó en lunes 16 de febrero en la bahía de Matanzas, en el occidente de Cuba, solapándose con la crisis de suministro energético que enfrenta la isla tras las restricciones impuestas por Estados Unidos.

Con 183 metros de eslora y enarbolando la bandera de San Vicente y las Granadinas, la embarcación ingresó con carga hasta un punto cercano al principal puerto logístico destinado al abastecimiento de combustibles, aunque hasta ahora no se ha precisado la naturaleza del envío ni la proporción de hidrocarburos que transporta.