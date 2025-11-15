El presidente Donald Trump celebró haber logrado avances contra el trasiego de drogas desde Venezuela, pero admitió que el problema de narcotráfico persiste con México y Colombia; te decimos qué fue lo que dijo.

A bordo del Air Force One, Donald Trump destacó el trabajo de su administración y reportó que cada vez llegan menos drogas a Estados Unidos, pero que México y Colombia seguirían siendo un problema persistente.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AP / AP)

Donald Trump revela que el narcotráfico en México y Colombia sigue siendo un problema persistente

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, admitió que existe un problema de narcotráfico con México y Colombia, pese a que el trasiego de drogas ha disminuido gracias a la estrategia que ha implementado su gobierno.

“Hemos logrado muchos avances con Venezuela en términos de detener el ingreso masivo de drogas. Pero tenemos un problema con México, tenemos un problema con Colombia”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trump on Venezuela: “I sort of have made up my mind… I can’t tell you what it is, but we made a lot of progress with Venezuela in terms of stopping drugs from pouring in. But we have a Mexico problem. We have a Colombia problem.” https://t.co/DyEQtz5bf3 pic.twitter.com/h5VBTXTalN — Dori Toribio (@DoriToribio) November 15, 2025

Antes de su salida en el Air Force One, Donald Trump habría mantenido una reunión con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otros funcionarios del Pentágono para analizar la acción militar en el Caribe.

Cabe mencionar que hace poco Donald Trump nombró “Lanza del Sur” al operativo militar que Estados Unidos realiza en el Caribe, justificado con el combate contra el narcotráfico y las rutas marinas ilícitas.